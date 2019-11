Régimen niega trabajo y asistencia social a enfermo en Santiago de Cuba. Foto del autor Régimen niega trabajo y asistencia social a enfermo en Santiago de Cuba. Foto del autor Régimen niega trabajo y asistencia social a enfermo en Santiago de Cuba. Foto del autor

SANTIAGO DE CUBA.- Siendo un hombre relativamente joven, de 57 años de edad, Evangelio Sánchez Alayo, de Santiago de Cuba, ha sido marginado por el Gobierno cubano debido a su condición de salud, que le impide trabajar en condiciones normales.

Sánchez Alayo padece hace cuatro años de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), ocasionada por el tabaquismo. Además, tiene una Neumopatía Pulmonar que supone un riesgo añadido a su estado.

Ante este diagnóstico, los médicos le ordenaron que se mantuviera alejado de las sustancias que pueden resultar irritantes pulmonares: no puede fumar ni estar donde haya polvo o humedad.

CubaNet contactó con el doctor Roberto Serrano Delis, quien explicó las particularidades del padecimiento en este caso:

“La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o EPOC, es un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación de aire y dificultan la respiración, siendo el Efisema y la Bronquitis Crónica las más comunes. Es irreversible, lo cual significa que, aunque puede tratarse, no tiene cura”, señaló.

Sin embargo, alertó que “la Neumopatía Inflamatoria significa que aparte del EPOC tiene una sepsis respiratoria pulmonar que no siempre se presenta ante esta enfermedad, y que supone un riesgo extra. Tiene que ser tratada con fuertes antibióticos y puede ceder o terminar con la vida del paciente”.

Según cuenta Evangelio Sánchez Alayo, comenzó a sentir los síntomas que más tarde sacarían a relucir su padecimiento luego de que el Huracán Sandy derrumbara totalmente su casa en 2012. En aquel entonces tuvo que reconstruir el rancho donde vive, recolectando lo poco que quedó de su vivienda.

Una de las cosas que perdió fue su colchón, y para no tener que acostarse en el piso acomodó una mezcla de trapos y lana sobre el mueble de la cama y ahí ha dormido por todos estos años.

Al respecto, Serrano Delis piensa que “sumado al tabaquismo, el EPOC pudo haberse originado por un proceso alérgico debido a la gran cantidad de polvo que alberga la lana sobre la que ha dormido de manera directa”.

Ya han pasado siete años desde Sandy, y Evangelio Sánchez Alayo continúa en el mismo rancho, que no posee las más mínimas condiciones de habitabilidad. Ha estado esperando que le ayuden a construir su casa, pero no ha tenido respuestas positivas de parte del gobierno.

“Los del CDR me apuntaron en la lista de derrumbe total para darme los materiales de construcción, eso fue justo después del ciclón. Cuando fui a verificar me dijeron que no aparecía en la lista y que no se podía hacer nada”, expresó.

También ha solicitado trabajo al gobierno en más de una ocasión, teniendo en cuenta que debe ocuparse de ciertos requisitos por su enfermedad.

Lo ubicaron en un empleo en el que tenía que cargar cemento en el hombro, y como es lógico “no puedo mantenerlo por mucho tiempo”. Tanto esfuerzo le provocó una hernia y le agudizó los síntomas de su enfermedad, por ejemplo, la falta de aire. Al salir de este trabajo le pidió una pensión al estado, así fuera temporal, pero también le fue vetada.

“Estuve trabajando durante un tiempo con el Estado, pero tuve que dejarlo. Les pedí ayuda y me la negaron”, resaltó.

Por otra parte, muchas veces no encuentra las medicinas que debe tomar porque la mayoría de estas se encuentran en falta. “Me mandan las pastillas y no las hay en las farmacias, me dicen que porque están en falta. Pido a cualquier persona de alma buena que si puede me ayude con los medicamentos o con cualquier cosa que pueda”, finalizó.

Actualmente este hombre tiene a su cargo a su madre de 87 años y no tiene entrada fija de dinero al mes. Sobrevive recogiendo latas para vender como materia prima y haciendo algunos favores a personas que le dan algún dinero por ello. Evangelio Sánchez Alayo afirma que ha tenido que estar en varias ocasiones sin dinero por todo un mes.