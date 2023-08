MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano permitirá a viajeros y personas naturales la importación de alimentos de origen animal destinados al consumo humano que antes se encontraban prohibidos, según dio a conocer la semana pasada el Centro Nacional de Sanidad Animal (CENASA), perteneciente al Ministerio de la Agricultura.

Según reporta el diario oficial Granma, la medida flexibiliza las normas vigentes desde el pasado 2022.

Las nuevas disposiciones permiten la entrada a Cuba de productos como conservas cárnicas de bovinos y porcinos siempre que sean enlatadas por marcas comerciales reconocidas desde países como España, Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal, Panamá, México, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y Chile.

Asimismo, permiten la importación de carnes frescas, congeladas, deshidratadas o saladas, vísceras comestibles o productos cárnicos semielaborados (hamburguesas, picadillos, albóndigas, jamones crudo, fermentados, entre otros) provenientes de los países antes mencionados.

Igualmente, se podrán ingresar a la Isla, sin fines comerciales, pescados y mariscos frescos, alimentos secos para mascotas con base proteica diversa (cerdo, vegetales, aves y pescados); así como leche fluida pasteurizada, condensada, evaporada, postres lácteos y quesos pasteurizados originarios de cualquier área geográfica.

Otros alimentos avalados por la nueva normativa son los enlatados cárnicos de aves en conserva debidamente identificados y procedentes de marcas comerciales de República Dominicana, España, Francia, Panamá, Uruguay, Nicaragua, Brasil, Honduras y Costa Rica.

Mientras, otras importaciones como los embutidos se recibirán de forma temporal. Estos deben estar elaborados a base de res y/o cerdos y proceder de España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Mientras, los derivados de aves podrán provenir de Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Brasil y Uruguay.

Entre las prohibiciones absolutas se mantiene la no importación de lácteos y sus derivados no pasteurizados, nuggets de pollos y otros empanados crudos (no fritos), carnes frescas y sus cortes con hueso de cualquier origen, así como otras carnes de la fauna silvestre en todos sus modos de presentación.

Estas recientes medidas constituyen un intento del Gobierno de la Isla por aliviar la grave crisis económica y alimentaria que atraviesa el país. En de julio de 2021, tras las históricas protestas que sacudieron la Isla, el régimen de La Habana anunció otras medidas que flexibilizaban la importación de alimentos y medicamentos.