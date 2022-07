MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano negó el recurso de apelación presentado a favor de Daniel Joel Cárdenas Díaz, un manifestante del 11J del municipio matancero de Cárdenas que fue baleado por efectivos de las Brigadas Especiales del Ministerio del Interior (Boinas Negras) que allanaron su vivienda, el 13 de julio de 2021.

La noticia fue confirmada por la esposa del preso político, Marbelis Vázquez.

Cárdenas Díaz fue condenado a 15 años de privación de libertad por su participación en las históricas manifestaciones antigubernamentales.

“Desde el 9 de enero yo presenté el recurso de apelación. Hasta ahora no habíamos tenido respuesta, pero hoy me llamó el abogado y me dijo que ayer habían bajado los papeles de mi esposo. Le pregunté que cuándo sería el juicio de apelación y me dijo con tremenda pena que le habían comunicado que el recurso de apelación había sido denegado, que se mantenían los mismos años que se le habían pedido a cada uno de ellos”, contó la mujer.

Para Vázquez, los últimos seis meses han sido de una espera “en vano”. “Ahora la sentencia quedó firme y yo estoy verdaderamente desconcertada. El abogado me dijo que en sus 20 años de carrera nunca había escuchado algo como esto, que hasta posiblemente él iba a pedir la baja porque su trabajo no lo podía ejercer”.

“Yo no coordino: 15 años separada de mi esposo, mis niños van a crecer sin ese amor de padre, sin una familia unida, increíble, es injusto todo esto que están haciendo”, también aseguró.

Vázquez recordó que su esposo había sido “violentamente” arrestado en su propio domicilio y frente a sus hijos menores de edad, en ese momento de dos años. “Fue herido de un tiro en la parte de atrás de la cabeza”, también precisó.

El momento del arresto, que fue grabado por Vázquez, se viralizó en redes sociales. “Le cayeron a tiros. Después de tenerlo en el piso le cayeron en piña. Lo montaron como si fuera un puerco dentro de un camión”, lamentó la mujer en ese momento.

En marzo de este año, el régimen cubano condenó a 15 años de cárcel a Cárdenas Díaz por los supuestos delitos de sabotaje y desorden público. El juicio en su contra se celebró los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2021 en la Fiscalía Militar de Matanzas.

El manifestante fue juzgado junto a otro grupo de personas acusadas de los supuestos delitos de sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación en las personas.

Tras su arresto, Cárdenas Díaz fue interrogado frente a cámaras de televisión. Más adelante, fragmentos manipulados de la “entrevista” fueron transmitidos en la edición del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana del 17 de julio de 2021 con el objetivo “desmentir” las denuncias de los familiares.

No obstante, Vázquez indicó que los medios oficiales habían omitido una escena en la que su esposo se alzaba el pulóver y dejaba ver los golpes recibidos.

