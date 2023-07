LA HABANA, Cuba. – Un total de 1.184 ciudadanos españoles residentes en Cuba, de los 152.491 existentes según el censo CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), participaron en las elecciones al Congreso de los Diputados y el Senado, informó a CubaNet la Oficina de Prensa de la Embajada de España en La Habana.

Las votaciones se desarrollaron entre el 15 y el 20 de julio en el Consulado General de España en La Habana.

La cifra representa un aumento en la participación en este tipo de votaciones en la Isla pues en las elecciones generales de 2019 votaron solamente 117 personas (111 en urna y seis por correo).

“En 2019, el censo en Cuba era de 138.217 españoles y hubo 1.995 solicitudes de voto. Por lo tanto, votó el 5,8% de los que lo solicitaron y el 0,08% del censo electoral”, aclara la información enviada a CubaNet en respuesta a la solicitud.

Sin embargo, pese a este aumento y a las gestiones para atraer votos, la cifra de participación sigue siendo insignificante, pues asistieron a las urnas apenas un 0,8% de los más de 152.000 registrados.

En las últimas semanas, varios cubanos se movilizaron en grupos de WhatsApp, Telegram y redes sociales para convocar a participar en las elecciones, fundamentalmente a favor del PSOE.

Según estas personas, con su voto, los cubanos debían agradecer a Sánchez y a su partido por aprobar la Ley de Memoria Democrática (LMD), mediante la cual, hasta enero de este año, se habían aprobado 1.970 nuevas nacionalizaciones en la Isla. De hecho, Cuba, ocupa el primer puesto entre los países de la región donde más personas han obtenido la nacionalidad española en virtud de la LMD.

Incluso varias asociaciones de españoles ―como la canaria, la balear y la de Castilla y León― pusieron a disposición de sus integrantes transportación gratuita desde varios puntos del país.

En el mes de mayo último, días antes de las elecciones municipales y autonómicas, la Asociación Asturiana en La Habana acogió una reunión consular con tintes de mitin político que buscaba el voto de los descendientes de españoles en Cuba. En el evento se congregaron miembros de varias sociedades españolas e incluso dos representantes del PSOE: Javier Vila y Virgilio Cano, quienes hicieron uso de la palabra para pedir el voto para su partido, según relató al diario 14ymedio un testigo.

El coordinador federal del Área de América Latina del PSOE, Javier Vila, aludió al papel de su partido en la aprobación de la LMD. También señaló que, aunque no entraría en “temas políticos”, sino “en lo que podamos ayudar a los compatriotas nuestros aquí en Cuba”, de inmediato añadió: “obviamente”, hay que ayudar a “aquellos que tengan la misma filiación que nosotros. (…) Nosotros lo que queremos es que haya muchas votaciones, pero que sean de izquierda, no de derecha. Si la derecha regresa va a abolir la ley y nosotros no queremos eso. (…) Tenemos unos días muy justos” y “una afluencia muy pequeña en los consulados, prácticamente nula. Eso no nos hace bien. (…) Tenemos que tratar de buscar los medios” para que puedan votar.

Pese a los esfuerzos, lograron menos del 1% de participación en la Isla.

Poco antes del cierre de las votaciones, este jueves, CubaNet visitó el Consulado General de España en La Habana y pudo conversar con algunos de los ciudadanos españoles que se acercaron a votar, la mayoría de ellos descendientes de nacidos en Cuba. Todos los entrevistados votaban por vez primera, lo cual resulta relevante en un país en el que desde 1948 no se desarrollan elecciones democráticas.

Otras fuentes consultadas reconocieron que ni siquiera se interesaban por la política española; muchos en la Isla recurren a sus antepasados y adquieren la ciudadanía como forma de escapar de la crisis y la falta de libertades.

Actualmente, Cuba es el sexto país con mayor número de ciudadanos españoles residentes, solo superado por Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, según información divulgada a principios de año por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España.