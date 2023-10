CAMAGÜEY, Cuba. – El pasado domingo 1 de octubre, 10 migrantes murieron y 17 resultaron heridos como consecuencia de un accidente de tránsito que tuvo lugar en el kilómetro 134 de la carretera Pijijiapan-Tonalá, en el estado de Chiapas, México. El accidente ocurrió cuando el chofer de una camioneta que transportaba a 27 personas, todas cubanas, perdió el control del vehículo, que se volcó.

Las 10 personas fallecidas son mujeres. Tras la revisión de medios de prensa y redes sociales, CubaNet presenta breves perfiles de cuatro de las ocho fallecidas identificadas hasta ahora.

La holguinera Shakira Martínez, de 21 años de edad, realizaba labores humanitarias de forma voluntaria en Tapachula: repartía dinero, comida y juguetes a los niños de la calle y a los migrantes.

Según los comentarios y reacciones de su amigos y conocidos en redes sociales, era una persona divertida, alegre, servicial y “con un corazón grande”. Su hermana Selena Martínez escribió en un post de Facebook: “Te amo hermanita mía, no sabes cómo me dejas por dentro, no te superaré nunca, no vivo sin tu sonrisa y tu alegría. Me vas a hacer falta toda mi vida, te amo, coño, donde quiera que estés”.

Ailen Moreira Guimarais, de 34 años, residía en el reparto La Esperanza, de la ciudad de Camagüey. El objetivo de su viaje era reencontrarse en Estados Unidos con su esposo y padre de sus dos hijos, con quienes viajaba.

Ambos menores sufrieron lesiones durante el accidente. Mientras que Ariany Velasco Moreira, de siete años, se encuentra en buen estado, su hermano Adrián Velasco Moreira, de 12, fue intervenido quirúrgicamente por un coágulo en el bazo y permanece reportado de grave.

Ailen trabajó 10 años como inspectora de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en Camagüey. Luego, fue cuentapropista. Era “una mujer luchadora”, como dicen sus conocidos a CubaNet.

Una amiga de la infancia, Yenelis Rodríguez, publicó en sus redes sociales: “Tremenda mujer emprendedora, fue capaz de luchar y no le temió a esta nueva aventura para mejorar”.

Alicia de la Caridad Rodríguez, de 24 años de edad, era originaria de la provincia de Las Tunas, aunque residía en La Habana. Se graduó como médica en diciembre de 2022, según la información en su perfil de Facebook.

Era una joven “inteligente” y “alegre”, describen sus familiares y amigos.

“Hoy siento una tristeza en mi alma por tu inesperada partida así tan fugaz. Te vi crecer, te cargué en mis brazos cuando eras pequeñita, lo siento tanto amiga mía, siempre te voy a recordar como lo que fuiste, alegre y un excelente ser humano”, escribió Yani Matos Méndez.

Asimismo, Maylon Guerra dijo: “En paz descanses. Luchando tanto por tus sueños, luego de hacerte médico y desearlo tanto”.

Zulema de la Caridad Amaral Valverde (Zuly Amaral en redes sociales), de 24 años de edad, vivía en Regla, La Habana. De acuerdo con los comentarios en redes sociales, era una joven “cariñosa”, “educada” y “amable”.

Una prima suya, Yadira Piña, escribió: “Hoy te digo adiós con el corazón hecho pedazos, pero te llevaré en mi corazón siempre, primota bella. Tenías un corazón de oro y una sonrisa que iluminaba al cielo… EPD”.

En búsqueda de más información sobre las fallecidas, CubaNet contactó vía WhatsApp a Miguel Ángel Moreno Carpio, cónsul de la Embajada de Cuba en México, pero hasta el momento de publicar esta nota no había obtenido respuesta.

Pesquisas similares se han realizado con otros familiares y allegados de las demás víctimas, pero han sido infructuosas hasta el momento.

Los nombres de las ocho mujeres identificadas ―de las 10 fallecidas― son:

Shakira Martínez, de 21 años de edad (Holguín); Ailen Moreira Guimarais, de 34 años (Camagüey); Alicia de la Caridad Rodríguez, 24 años (de Las Tunas, residente en La Habana); Zulema de la Caridad Amaral Valverde, de 24 años (La Habana); Yenny Evaristo Rodríguez, de 22 años (Camagüey); Dayanis Morales Piedra, de 23 años; Naelis Carrillo Rodríguez, y María Fernanda Lara, de 12 años (Artemisa).