Pupito MC: “Me golpearon porque yo estaba en la calle rapeando”

LA HABANA, Cuba. – Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito MC, y su esposa, Magda Mieres Vera, denunciaron a CubaNet irregularidades en el caso que se lleva contra el rapero, entre las que destacan la ausencia de abogado, la intromisión de la Seguridad del Estado y el silencio legal alrededor de una causa construida para juzgarlo por oponerse al Decreto Ley 349.

“Fui a ver al abogado varias veces y me dijo que había presentado tres cambios de medida. No he visto ninguna. Le he dicho que me las enseñe y que me deje tirarle alguna foto, una fotocopia, porque en el bufete de Rayo hay otro abogado que sí está interesado en su caso, pero cada vez que voy me dice ven mañana o la semana que viene”, cuenta Mieres Vera, que también explica que, hasta ahora, nadie puede dar cuentas del expediente del artista.

En ese sentido, la actitud del abogado no ayuda a mantener informados a ni a la esposa ni a familiares y amigos de Pupito.

“Mi expediente decían que estaba en el tribunal y resulta ser que mi esposa fue a dar un bateo y le dijeron que mi expediente estaba en blanco”, denunció el rapero en comunicación telefónica con Cubanet desde la prisión de Valle Grande.

Mieres Vera explica que fue la fiscalía para ver cómo iba el caso y que le dijeron que “el expediente había llegado sin nada dentro”, lo cual, para ella, quiere decir que no había “ni investigación ni acusaciones ni nada”, pese a primero les habían dicho que Pupito estaba acusado de desacato y luego de atentado.

Para el rapero, se trata de “otra gran mentira”. “Ellos no tienen nada, ellos fueron los que me golpearon y quieren acusarme, como mismo le hicieron a Maykel, que lo llevaron a juicio y le piden tres años”, dice.

Según Pupito, buena parte población penal también fue llevada a prisión tras haber sido golpeada por la policía.

“Todo el mundo sabe quién provoca. Esto es una injusticia y lo sabe fiscalía y el gobierno mentiroso este”, asegura el rapero.

“Pupito ya tuvo una fuerte discusión con él”, dice su esposa sobre el abogado que lleva el caso. La mujer asegura que este les dijo que en sus manos no estaba que le dieran el cambio de medida, que “todo estaba en manos de la Seguridad”. Para Mieres Vera, esto significa que a Pupito “lo tienen contra la pared.

Que el expediente este supuestamente vacío y que el abogado se comporte de forma escurridiza, al parecer amedrentado por la Seguridad del Estado, puede estar directamente relacionado con la golpiza que recibió el rapero y que se hizo viral en su momento.

De las muchas versiones que circulan entre la desinformación y los malentendidos, Pupito MC tiene su propia explicación: “me golpearon porque yo estaba en la calle rapeando”.

“Estoy lejos de mis hijos y mi casa está sin techo, llena de escombros, hace cuatro meses los aguaceros y el Sol le están cayendo arriba, y ahorita se me derrumba”, cuenta el rapero sobre las obligaciones y necesidades que tiene fuera de prisión, a la vez que agrega que “aquí me están violando mi derecho a pabellón, y aunque he dado el bateo a los jefes, no me dicen nada”.

A Pupito no le extraña que su expediente aparezca como “vacío” porque “todos ellos son una mafia”.

“Todo está ‘cuadrado’ entre ellos para poder encausar a la persona o echarle años, como decimos nosotros”, asegura el rapero, quien en su comunicación con CubaNet también tuvo tiempo para agradecer y para anunciar sus próximos pasos.

“Bendiciones a todos los que me apoyan, a los que me siguen, a los que conozco y a los que no conozco, a los periodistas independientes, a Magdalena “La pelúa”; a Yolanda Huerga; a Luis Arturo; a mi hermano “El Aldeano”, que anda por allá ‘batido’; a Soandry, a Amaury Pacheco, al Rasta, a las Damas de Blanco, Olaida, Ivón, Margarita, Lucinda, un millar de personas que sé que me apoyan.”

“Ellos saben. Yo no me pongo ropa de preso y próximamente voy a salir lleno de carteles, con la boca cosida, la nariz y las orejas, y me voy a plantar en mi celda hasta que venga la Seguridad del Estado, fiscalía y revisen mi caso, porque tengo cinco videos en los que me están cayendo a golpes a mí”, dice Pupito, quien recuerda que son muchos los que lo apoyan por sus composiciones musicales y porque no ha dejado de rapear para que el “penal completo” sepa de su injusticia y la de muchos otros.