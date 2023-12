MIAMI, Estados Unidos. — Yoan Enríquez es uno de los tantos padres cubanos que han sido separados de sus hijos por causa de una deportación.

El joven, que arribó a Estados Unidos por frontera hace tres años, fue devuelto a Cuba en la jornada de ayer, a pesar de las gestiones de su abogado para detener la deportación por razones humanitarias.

La historia de Enríquez fue recogida por la cadena Telemundo, que siguió el caso desde que el cubano se encontraba en el centro de deportación para migrantes.

“Por favor, que no me alejen de mi niña, no me alejen de mi mamá, de mi abuela, de mi esposa, de mis seres queridos”, suplicó el migrante cuando aún se encontraba recluido.

El calvario de Yoan Enríquez comenzó durante lo que parecía una cita rutinaria en las oficinas de inmigración en Tampa. A pesar de los intentos legales por revertir su situación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rechazó la solicitud y emitió una orden de deportación contra el joven, que se ejecutó este jueves.

El joven cruzó la frontera sur de Estados Unidos hace casi tres años con una I-220B (orden de deportación) tras no pasar la entrevista de miedo creíble.

Además de Enríquez, otros 36 cubanos fueron devueltos a la Isla en la jornada de ayer, en lo que fue la octava operación de este tipo que se realiza desde abril del presente año.

El vuelo de deportación anterior ocurrió el pasado miércoles 15 de noviembre con unos 43 migrantes a bordo.

En lo que va de 2023, ya suman más de 5.107 los migrantes irregulares retornados a Cuba desde varios países de la región, principalmente Estados Unidos, México, Bahamas, Belice, Islas Caimán y República Dominicana.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.