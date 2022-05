MIAMI, Estados Unidos. – La Policía del estado de Coahuila y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México rescataron a más de una decena de cubanos que pidieron auxilio mientras cruzaban el río Bravo, según reportó el diario local Zócalo.

De acuerdo con el reporte, los 11 cubanos, los tres nicaragüenses y el colombiano que fueron rescatados estuvieron a punto de morir ahogados.

El rescate ocurrió en el área cercana al hueco de Simas, en la colonia Santa María.

Según el Zócalo, apenas unas horas antes las autoridades reportaron la desaparición de varios menores que intentaban cruzar el río Bravo en un grupo de siete personas. El medio no especificó la nacionalidad de los desaparecidos.

Una vez más, las autoridades mexicanas pidieron a los migrantes no intentar cruzar el río Bravo, en cuyas aguas frecuentemente se reportan personas desaparecidas.

Cubanos arriesgan su vida en el río Bravo

Hace apenas una semana, trascendió que una cubana de 82 años había logrado cruzar el río Bravo tras enfrentarse a sus fuertes corrientes.

La anciana, identificada como Marta, había salido de Cuba hacia Nicaragua junto a su nieto Andris, según informó el periodista Yusnaby Pérez, de Telemundo 51.

“Tuvimos muchas dificultades, pero al fin llegamos. (…) Casi no lo podía soportar. Cuando me encontraron yo creía que me iba a morir. Estaba deshidratada. Me dieron agua, me pusieron agua en el cuello para que me sintiera mejor”, relató la anciana.

A comienzos del mes en curso también se conoció la noticia de un cubano que logró cruzar el río Bravo y llegar a Estados Unidos con una sola pierna.

También este mes, se supo de la muerte del pinareño Juan Miguel Matamoros Cagides. El joven de 25 años murió intentando cruzar el río Bravo, por la región de Piedras Negras, en Coahuila.

Mientras que en abril pasado el programa Impacto Visión Noticias transmitió en directo el cruce del río de un grupo de migrantes cubanos, con el que viajaban una niña y también personas de Venezuela y Nicaragua. Durante la trayectoria, con el agua por la cintura y dados de las manos, tuvieron que enfrentarse a las fuertes corrientes, sobre todo en el último tramo.

El día 13 del mismo mes medios de prensa locales informaron que en un solo día más de 300 cubanos habían cruzado este río.

