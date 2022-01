MIAMI, Estados Unidos.- El estado de indefensión jurídica y la represión a la que están sometidos los miembros de la sociedad civil independiente cubana quedó nuevamente evidenciado este sábado 15 de enero en Holguín, luego de que le opositor Guillermo Consuegra fuera golpeado salvajemente.

En horas de la mañana varios oficiales de la Seguridad del Estado y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se presentaron en la vivienda de Anairis Dania Mezerene Sánchez, integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) para un supuesto registro.

Según contó a CubaNet el opositor cubano Iván Carrillo, presidente de la ASIC radicado en la provincia de Matanzas, los agentes dijeron a Anairis que iban a registrar su casa porque existía una denuncia que indicaba que allí había una lavadora robada, aunque no le dijeron el nombre de quien hizo la presunta denuncia.

Al efectuar el registro no hallaron el objeto que buscaban, no obstante, y aunque ese no era el objetivo de la acción policial, ocuparon un paquete de medicamentos enviado desde los EE.UU. a Anairis para ella, su familia y para los presos políticos sancionados por haber participado en las protestas del pasado 11 de julio.

Al conocer lo ocurrido, los también activistas de la Asociación Sindical Independiente de Cuba Lázaro Leonardo Ozamendi García, Jefferson Ismael Polo Mezerene y Guillermo Consuegra Colá se dirigieron a la 3ra Unidad de la PNR, donde estaba Anairis reclamando los medicamentos.

De acuerdo a la información, al llegar y sumarse al reclamo fueron empujados y un oficial les dijo que no les devolverían nada.

Ante tal respuesta Guillermo Consuegra aseguró a los oficiales que no se iría de allí sin los medicamentos y entonces fue golpeado por varios policías, quienes lo derribaron y continuaron golpeándolo y pateándolo en el piso, luego lo arrastraron por el pasillo y lo metieron en un calabozo.

En solidaridad con Guillermo, los demás activistas permanecieron frente a la unidad policial hasta que a las 4:00 de la madrugada de este domingo el opositor fue liberado sin haber sido multado ni instruido de cargos.

De acuerdo con la información ofrecida por la fuente, esta acción represiva viola varios artículos de la Constitución de la República de Cuba y desmiente una vez más la afirmación oficialista de que el país “es un estado democrático y de derecho”.

