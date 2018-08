Polémica por imágenes de reacción de la Primera Dama durante “atentado” a Maduro

Miren el traje de Chanel,q tiene la barragana Cilia flores,el precio puede oscilar entre $4500en adelante si no me equivoco y en nuestros hospitales no hay ni jeringa,y nuestros niños mueren x desnutrición como no maldecir a estos delincuentes. pic.twitter.com/UF1Ud4VCaA

