MADRID, España.- La discriminación racial latente en Cuba desde las estructuras del gobierno fue abordada en el capítulo 13 del podcast Los Condenados, a partir de los testimonios de madres de presos políticos de raza negra, quienes por su color de piel son víctima de mayores atropellos.

Durante el programa, producido por CubaNet y conducido por la periodista Maite Luna y el activista Marcel Valdés, se analizó la situación de estas personas, quienes tienen menos oportunidades en Cuba y la violación de sus derechos humanos es aun peor.

Estuvieron invitadas a este espacio Milagro Escobar, Jenny Taboada y Niurka Rodríguez, madres de los presos políticos Yordan Manuel Escobar, Duani León Taboada y Yunaikis Linares, respectivamente.

Milagro Escobar denunció que su hijo, quien recientemente cumplió 21 años, fue golpeado por cuatro guardias de la prisión El Guatao la semana pasada, cuando le tocaba el traslado a la cárcel de mayores.

“Lo golpearon como `despedida´, como burlas. (…) Lo que ha sucedido con mi hijo es abusivo”, lamentó la señora.

Además explicó que a Yordan Manuel Escobar le han sido negados los beneficios que ya le corresponden, como la condicional o el traslado a un campamento de trabajo.

La mujer dijo además que no puede pagar los elevados precios que piden los abogados para poder apelar a la sentencia de dos años de privación de libertad.

Por su parte, Jenny Taboada denunció las condiciones inhumanas que padece su hijo, condenado a 14 años de prisión por el supuesto delito de sedición.

“Yo no creo que se haga justicia desde la legalidad. Como madre me siento engañada desde que mi hijo fue detenido. Yo no espero nada bueno”, manifestó.

Así como consideró que Duani León Taboada es inocente “porque es un derecho ciudadano salir a protestar y a expresarse libremente”.

“Las protestas del 11 de julio fueron pacíficas y ahora las quieren disfrazar como violentas. Luego de la orden de combate de Díaz-Canel fue que se generó la violencia, y entonces ahora los malos fueron los civiles”, recuerda Taboada.

Mientras que la madre de la joven Yunaikis Linares contó que a su hija le dieron un “blocazo por la espada”, por lo que debería “ser indemnizada”, en lugar de estar detenida injustamente.

“Mi hija no agredió a nadie para estar ocho años presa. Fueron ellos (la Seguridad del Estado) los que agredieron a su pueblo. No entiendo cómo pueden agredir a su propio pueblo con la miseria que estamos pasando”, dijo la madre de Yunaikis.

La más reciente emisión de Los Condenados también contó con la presencia de Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, representantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba.

Tamayo y Navarro analizaron el panorama de discriminación hacia la población afrodescendiente; grupo generalmente más vulnerable, que viene de barrios empobrecidos y que cuando decide manifestarse le dicen, “tú le debes a la Revolución lo que eres”.

“En Cuba hay un racismo estructural muy fuerte. El Gobierno no tolera que las personas de raza negra exijan sus derechos”, aseguraron los activistas.

