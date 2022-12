CDMX, México.- Pablo Milanés, fundador de la Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, fue uno de los principales promotores del régimen cubano durante las primeras décadas de la Revolución. Milanés fue también un referente entre las principales voces del movimiento de izquierdas latinoamericano que veía en el gobierno de la isla un paraíso. Como prueba de su compromiso político, en la valiosa obra de Pablo, perviven varios canciones que fueron himnos en actos de propaganda gubernamental.

Sin embargo, con los años el autor de “Yolanda” dio un giro a su discurso sobre el gobierno de la isla. Desde los años 90 se pueden encontrar declaraciones críticas del músico y donde señalaba que había fracasado el sistema. Pasó el tiempo y las posturas de Pablo fueron menos tibias. Una de sus declaraciones más difundidas ocurrió luego del 11 de julio de 2021 cuando calificó de “represivo” al gobierno. Pero esta no fue la única.

Cubanet presenta cuatro declaraciones críticas de Pablo sobre el gobierno que un día apoyó.

Después de la caída de la URRS

En julio de 2021 escribió Pablo en sus redes “En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronunciamientos”

El cantautor se refería a estos pronunciamientos: “Soy un abanderado de la revolución, no del gobierno. Si la revolución se traba, se vuelve ortodoxa, reaccionaria, contraria a las ideas que la originaron, uno tiene que luchar contra eso”.

Por esa época también en sus canciones se dejaba entrever la mirada de Pablo sobre la realidad cubana que vivía una profunda crisis y la decepción que muchos sentían.

Recordemos “Días de gloria”: ”Vivo con fantasmas / Que alimentan sueños y falsas promesas / Que no me devuelven / Los días de gloria que tuve una vez”.

También en “Éxodo” describió la migración que se disparaba en la isla “¿Dónde están los amigos que tuve ayer? / ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron? / Qué triste estoy”.

Stalinismo y represión

“El estalinismo sigue vigente, y la represión impide las protestas callejeras; la huelga es imposible porque no hay sindicatos independientes y la prensa cubana calla o es cómplice”,dijo Pablo en 2015 en declaraciones a un canal de televisión dominicano.

“Hay mecanismos represivos que no permiten la protesta en la calle, no permiten la libre expresión de los sindicatos”, dijo Milanés, quien advirtió que “el Secretario de los sindicato es del Comité Central del Partido o miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Entonces, ¿qué independencia pueden tener los sindicatos para expresarse en la calle, en el sentido que de haya una huelga o algo? No puede haberla”.

El músico también alertó que “no puede haber reuniones de más de no sé cuántas personas” y que “no hay sentido de la libre expresión”.

“El pueblo cubano lo único que tiene ahora, y estoy hablando del 95%, es la esperanza. Lo demás son especulaciones, visiones, imágenes turísticas, informaciones falsas”, declaró en el programa Noche De Luz.

Sobre su paso por las Umap

En febrero de 2015 Pablo respondió así una pregunta del periodista Mauricio Vincent para El País sobre las UMAP.

“Nunca me han preguntado tan directamente sobre las UMAP (irónicamente Unidades Militares de Ayuda a la Producción). La prensa cubana no se atreve y la extranjera desconoce la nefasta trascendencia que tuvo aquella medida represora de corte puramente estalinista.

“Allí estuvimos, entre 1965 y finales de 1967, más de 40.000 personas en campos de concentración aislados en la provincia de Camagüey, con trabajos forzados desde las cinco de la madrugada hasta el anochecer sin ninguna justificación ni explicaciones, y mucho menos el perdón que estoy esperando que pida el Gobierno cubano. Yo tenía 23 años, me fugué de mi campamento —me siguieron 280 compañeros presos más de mi territorio— y fui a La Habana a denunciar la injusticia que estaban cometiendo. El resultado fue que me enviaron preso durante dos meses a la fortaleza de La Cabaña, y luego estuve en un campamento de castigo peor que las UMAP, donde permanecí hasta que se disolvieron por lo escandaloso que resultó ante la opinión internacional”.

En 2019, fue entrenado un documental donde Pablo narraba sus vivencias en los campos de concentración cubanos. Allí contó:

“Un día empezaron a llegar presos comunes al campo. Gente que había cometido distintos delitos y que estaban en cárceles habaneras, antiguas cárceles en el año 65, fundamentalmente el Castillo del Príncipe. Venían de allá y nos juntaron. Nosotros nos preguntamos, ‘¿qué sentido tiene esto? ¿Enfrentarnos? ¿O las cárceles están muy llenas y necesitan vaciarlas y traerlos para acá?'”, rememoró el trovador. “En fin, fue una idea oscura que nunca entendimos y que pudo haber ocasionado enfrentamientos.”

El trovador compartió también lo que sufrían las personas con identidades de género u orientación sexual no heteronormativas.

“En realidad los que lo pasaban peor aún eran los homosexuales. Una tarde se aparecieron camiones… Con una lista, unos oficiales, nombrando personas en una operación relámpago. Eso ocurrió en todos los campos de Camagüey, la misma tarde, cronometrado. Los recogieron a todos y los llevaron para guetos lejanos, y los aislaron juntos todos ellos”, señaló el trovador en el documental.

11 de Julio

El 24 de julio, tras las multitudinarias protestas en Cuba Pablo compartió esta declaración en sus redes.

“Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo. Desde hace mucho tiempo, he venido expresando las injusticias y errores en la política y gobierno de mi país. En el año 1992 tuve la convicción de que definitivamente el sistema cubano había fracasado y lo denuncié. Ahora reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con libertades plenas, sin represión y sin hambre. Creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán el motor del cambio. A los 78 años seguiré expresando estas mismas opiniones mientras mi salud me lo permita”.

