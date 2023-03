MIAMI, Estados Unidos. — El pelotero estadounidense Nolan Arenado, tercera base y cuarto bate del Team USA que disputará hoy la final del Clásico Mundial de Béisbol ante Japón, se refirió a sus raíces cubanas poco antes del partido del pasado domingo ante la selección cubana.

En la conferencia de prensa previa al partido el jugador de los Cardenales de San Luis reflexionó sobre sus raíces cubanas y dijo sentirse orgulloso de enfrentarse a la selección del país de sus abuelos.

“Para ser honesto son muchas emociones. Tuvimos una larga conversación. Estoy ilusionado de jugar contra Cuba. Sí no fuera por los sacrificios de mis abuelos para llegar aquí para mis padres no sé si sería el jugador que soy hoy. Son muchos sentimientos. Respeto a los jugadores, pero tenemos un trabajo que hacer”, expresó el antesalista.

Reseña El Nuevo Herald que el abuelo de Nolan Arenado fue en su día preso político del dictador cubano Fidel Castro. El padre del jugador, Fernando, abandonó el país junto con algunos familiares cuando apenas tenía seis años. Tras un breve paso por España pudieron llegar a Estados Unidos.

Pese a emigrar de Cuba a muy corta edad, el padre de Arenado supo inculcar en su hijo el respeto por sus raíces y el deseo de absorber toda la información posible sobre la isla.

El infielder, 10 veces ganador del Guante de Oro y cinco veces del Bate de Plata, también hizo referencia a la polémica en torno a los jugadores cubanos que juegan en Grandes Ligas y que decidieron representar al equipo de la Federación Cubana de Béisbol (FCB).

“Le he preguntado a la gente sobre el tema. Le he preguntado a jugadores cubanos, expeloteros cubanos acerca de su opinión. Voy a mantener la mía en privado. Creo que todos estamos orgullosos de representar a nuestro país. Así como yo estoy orgulloso de representar a los Estados Unidos. Entiendo por qué lo hacen. Allá tienen más problemas, pero no creo que me corresponda a mí hablar de eso”, dijo el jugador.