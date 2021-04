LA HABANA, Cuba.- Desde la prisión habanera Combinado del Este el preso Noel López González denunció que desde el 8 de marzo permanece encerrado en celda tapiada y sin atención médica. Estas celdas en las afueras del edificio 1, conocidas como las “mazmorras”, fueron construidas específicamente para castigo. En esta edificación todas las puertas y ventanas están tapiadas, no hay luz artificial, la ventilación es deficiente, el techo se filtra y las paredes están cubiertas de moho. Además, las aberturas para pasar los alimentos son demasiado pequeñas.

Poco después de haber sido encerrado, Noel comenzó a presentar varios problemas de salud. Según refiere, del moho del techo y las paredes se desprende un polvo fino que le irrita la garganta y le causa además dolor en el pecho, secreción nasal, flema y tos. Agrega que tiene diarreas, pues el agua que se ve obligado a beber no es potable. Además en la celda hay una plaga de chinches cuyas picadas no lo dejan dormir.

Con motivo de todo lo anterior, Noel López solicitó asistencia médica –que hasta el momento de redactar esta nota no ha recibido–. En vista de que iban pasando los días y sus síntomas se agravaban sin que lo visitara ningún médico, López González protestó golpeando la puerta. La respuesta de las autoridades fue quitarle otra vez sus pertenencias (que le habían devuelto apenas unos días antes) y no se las regresaron sino hasta el pasado 10 de abril. Además, el oficial a cargo le aseguró que “ahora por eso no le iban a dar la mínima (que le habían prometido para que dejara la huelga de hambre), y que iba a tener que cumplir todo el tiempo que le quedaba”.

La hermana de Noel López González ha llamado varias veces a la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones, sita en 15 y K, en el municipio capitalino de Plaza, con la esperanza de que las autoridades intercedan por él, pero allí le han respondido que ellos no tienen que ver con el otorgamiento del régimen de mínima severidad, que eso “es problema de la prisión”.

Supuestamente, Noel fue trasladado a la celda tapiada como medida de seguridad, no como castigo. Sin embargo, una gran parte del tiempo que ha permanecido allí ha estado sin sus alimentos ni sus demás pertenencias (incluidos su colchón y sus sábanas), aunque a él le consta que a los prisioneros en medida de seguridad sí se les permite conservarlas, así como tomar el sol y hablar por teléfono diariamente. En cambio a él apenas lo llevan a tomar el sol. Tampoco le permiten usar el teléfono a diario, ni hablar libremente, sino que sus conversaciones telefónicas son monitoreadas de cerca por un guardia de la prisión. Al respecto destaca que el mayor Osmani, jefe de unidad, lo reprendió fuertemente por denunciar las condiciones infrahumanas a las que está sometido.