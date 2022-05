LA HABANA, Cuba. – Juan Michel López Mora, jefe del Departamento de Relaciones Públicas del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP), de la Isla de la Juventud, fue multado este viernes con 3 000 CUP en base al Decreto-Ley 370 “Sobre la informatización de la sociedad”.

El joven relató a CubaNet que fue detenido en su vivienda por al menos ocho oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado. “Fueron a mi casa, tocaron la puerta y me informaron que tenía que acompañarlos a la unidad. No me mostraron orden de detención, pero decidí acompañarlos. Me esposaron como si fuera un delincuente y me llevaron en la patrulla para la sede del Sector No. 7 de Nueva Gerona”, contó.

Allí lo esperaban dos supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones, quienes le explicaron que le impondrían la multa por sus publicaciones en redes sociales críticas con el sistema político cubano. En estas publicaciones de su perfil de Facebook, López Mora denunciaba el arresto, a fines del mes de abril, de Osvel Barzagas, uno de los activistas del PAP.

En menos de un mes, han sido multados en el territorio pinero tres activistas del PAP. El 21 de abril fueron citados por la PNR y multados el propio Barzagas y Dayanis Salazar Pérez, secretaria ejecutiva de la organización.

La Seguridad del Estado mantuvo a Barzagas cuatro días detenido e incomunicado en la estación de la PNR; según contó el propio activista a CubaNet. La prolongación de su arresto se debió a que rompió su teléfono celular ante los oficiales en lugar de acceder a su confiscación. Finalmente, fue acusado del supuesto delito de “atentado” y liberado bajo fianza de 6 000 CUP.

Según Proyecto Inventario, hasta la fecha se han impuesto 61 multas a 55 personas en nueve provincias y el municipio especial Isla de la Juventud por el Decreto-Ley 370. De ellas, siete corresponden a activistas del territorio pinero: José René Estévez Torres (23/04/2021), Hayro Laborí Pelegrín (29/10/2021), David Gómez Sánchez (05/11/2021), Oscar Boicet Potrillé (21/03/2022), Dayanis Salazar Pérez (21/04/2022), Osvel Barzagas (21/04/2022) y Juan Michel López Mora (13/5/2022).

Desde su entrada en vigor, el 4 de julio de 2019, el Decreto-Ley 370 es utilizado fundamentalmente contra opositores, activistas y periodistas independientes a los que el régimen acusa de divulgar “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas constumbres y la integridad del las personas” (Artículo 68, inciso i), o sea, opiniones e informaciones que el Gobierno cubano considera negativas críticas o demasiado frontales.

A mediados de 2020, más de 50 organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de prensa independientes se unieron para condenar el Decreto-Ley 370. Algunas de esas organzaciones fueron el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Cubalex, Freedom House, Amnistía Internacional, Civil Rights Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

Multa por Decreto-Ley 370 y otras amenazas

Antes de ser liberado, tras tres horas de interrogatorio, los oficiales le advirtieron a López Mora que le abrirían un expediente por “peligrosidad predelictiva”.

Hace menos de 15 días, durante la 73 Sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, funcionarios del régimen cubano afirmaron que en el nuevo Código Penal de la Isla sería derogado el delito de “peligrosidad predelictiva”, por el cual al menos 11 000 personas están actualmente cumpliendo condenas de uno a cuatro años de prisión, según Prisoners Defenders.

