Multan a coordinador de UNPACU por “violar” el Decreto-Ley 370

SANTIAGO DE CUBA.- Este miércoles primero de abril fue detenido en Santiago de Cuba Ovidio Martín Castellanos, miembro de la dirección nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de la iniciativa Cuba Decide.

En horas de la tarde del 31 de abril, un funcionario del correo provincial de Santiago de Cuba entregó una citación a Martín Castellanos para que se presentara en su entidad este primero de abril con el objetivo de esclarecer una reclamación previa del activista.

Sin embargo, cuando el coordinador de la UNPACU se dirigía al correo, un fuerte operativo policial lo interceptó.

“La citación fue el pretexto para sacarme de mi casa y poderme detener. Mi familia y yo estamos saliendo muy poco a la calle como medida de prevención ante la pandemia del coronavirus”, declaró a CubaNet el opositor.

“Cuando caminaba hacia el correo, agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) me detuvieron y me condujeron hacia la Segunda Unidad Policial de aquí de Santiago”, denunció.

Martín Castellanos es el primer miembro de la UNPACU al que la Seguridad del Estado multa por “violar” el Decreto-Ley 370, que regula el uso de internet en Cuba.

“Dos trabajadores de ETECSA me impusieron una multa de 3 000 pesos en moneda nacional (CUP). Cuando pregunté el motivo me dijeron que ellos no tenían conocimiento de las razones, que solo cumplían órdenes de la Policía política”.

Dos multas impuestas por ETECSA y la oficina de cobro de multas. Foto del autor Citación del correo. Foto del autor

Durante años, el monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, y el Departamento de la Seguridad del Estado han trabajado en contubernio contra los miembros de la sociedad civil independiente cubana.

Pero Martín Castellanos no solo fue multado por publicar contenidos en sus redes sociales contra el régimen cubano ―según los agentes de la Policía política―, sino también por el supuesto delito de difusión de “propaganda enemiga”. Con ese pretexto, dos funcionarios estatales de la oficina de pagos de multas de la provincia le impusieron una cuota de 200 pesos en moneda nacional (CUP).

“Las dos multas no son legales; el objetivo es sacarme de las calles y persuadirme de que lo mejor para mí es que me aparte de la lucha”, explicó el activista. Al opositor también le ocuparon 21 CUC que llevaba consigo en el momento de la detención.

“Ese dinero era personal. Ya que tenía que salir obligatoriamente de mi casa por la citación del correo, iba a aprovechar para comprar algunos alimentos y continuar el aislamiento”, explicó.

El activista de la UNPACU es el sostén principal de su familia, conformada por su esposa y tres niños pequeños. Lejos de volver a su vivienda con insumos de primera necesidad, regresó ocho horas más tarde, con las manos vacías.

Martín Castellanos fue sancionado en septiembre de 2019, pocos días antes de que la UNPACU y Cuba Decide convocaran a salir a las calles con un girasol en la mano, un símbolo para exigir el cese de la represión contra el pueblo. Fue condenado a cinco meses de prisión. En ese tiempo, su esposa dio a luz y, a pesar de complicaciones en el parto, no pudo recibir el apoyo de su pareja.

En prisión, el activista sufrió varias golpizas y confinamientos en celda de castigo. Luego de cumplir la sanción impuesta, el acoso, las multas y los arrestos arbitrarios han continuado contra el opositor.

“Ellos pueden (hacer lo que quieran) porque tienen el poder de inventar delitos comunes contra los opositores, para llevarlos a prisión e impedir que organismos internacionales se hagan eco de nuestra situación. El régimen goza de total impunidad para hacerlo, pero eso es por ahora”, termina Martín Castellanos.