Muere en Miami ex preso político de Cuba y EEUU

MIAMI, Estados Unidos.- El ex preso político cubano José López Saínz falleció a sus 79 años en Miami tras un largo padecimiento de insuficiencia pulmonar, informó este miércoles el diario El Nuevo Herald.

De familia adinerada, López Saínz nació el Placetas, Pinar del Río. Luchó contra la dictadura batistiana y luego contra el gobierno de Fidel Castro, lo que le llevó a ser encarcelado primero en Cuba y luego en Estados Unidos.

Su condena en Cuba vino en 1960, cuando conspiraba contra el castrismo luego de que este comenzara su deriva totalitaria. Lo sentenciaron a cinco años de prisión.

“Durante el desembarco de Bahía de Cochinos José estaba preso ya en la Isla de Pinos, en la circular número 4 y registrado con el número 25788. En aquel momento les llenaron la prisión de dinamita y les amenazaron con volarlos a todos en caso de que los invasores triunfaran”, dijo su viuda al diario miamense.

Luego, en 1966, se exilió en EE.UU. y continuó su labor “para conquistar la libertad de Cuba”.

En EE.UU. estuvo encarcelado en dos ocasiones luego de negarse a declarar sobre las actividades del grupo anticastrista Omega 7.

El próximo viernes a las 5:00 p.m. se realizará una eucaristía en su nombre, en la iglesia St. Brendan de Miami, ubicada en el 8725 de la 32 Calle del Suroeste. Su sepelio será el 30 de mayo a las 11:00 a.m. en el cementerio Our Lady of Mercy.