MIAMI, Estados Unidos.- El cantante cubano Miguel Ángel Céspedes, hermano del reconocido cantautor Pancho Céspedes, falleció a los 58 años en La Habana debido a un fallo renal, según informó en su cuenta de la red social Facebook la promotora musical y conductora radial Mirka Pratts.

“Condolencias a su esposa Sandra y su hermano Pancho Céspedes”, escribió Pratts, residente en Miami y conductora del programa “Las noches con Mirka”, de la estación La Poderosa 670 AM.

Miguel Ángel Céspedes sufría de afecciones renales desde hace varios, aseguró Pratts en la misma red social. “Hacía años estaba en diálisis, muy delicado de salud”, dijo.

Céspedes nació en Santa Clara y desarrolló una carrera sobre todo como intérprete de boleros y canciones de amor. Compartió escenario con figuras como Maggie Carlés, Omara Portuondo, Miguel Bosé, Café Quijano y Dyango, entre otros.

En Facebook, la cantante cubana Omara Portuondo también se despidió del artista: “¡Adiós a Miguel Ángel Céspedes! Triste noticia para este lunes, pero prefiero recordar tu voz, las canciones que compartimos, con eso me quedo. Mi abrazo a sus seres queridos”.

Asimismo, Pacho Céspedes, residente en México, habló a través de redes sociales sobre la muerte de su hermano y agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido.

“Les agradezco a todas personas que me han mandado sus condolencias por la muerte de mi hermano, Miguel Ángel Céspedes. Esto es un dolor que uno no sabe cómo es hasta que sucede. Les mando un beso, y a él que se le alivie el camino y que esté en un mejor lugar que este. Muchas gracias, pero ayer no quería interactuar con el mundo”, dijo Céspedes en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Junto al video compartió un poema escrito por Joel Domínguez, cronista del siglo XXI: “Es mi modesto homenaje a un hijo de Santa Clara que dejó alta la vara y vistió al canto de traje. Aunque has emprendido viaje quedo en nuestra memoria y cuando se hable de Gloria, se hablará de este gran hombre que puso bien alto el nombre del canto en Cuba en la historia”.

