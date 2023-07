MIAMI, Estados Unidos. — El músico, cantante, compositor y actor británico Mick Jagger, vocalista principal y uno de los miembros fundadores de la legendaria banda de rock The Rolling Stones, cumplió 80 años este miércoles.

Nacido el 26 de julio de 1943 en Dartford (Inglaterra), Jagger ha sido una figura icónica en la industria de la música, contribuyendo al éxito y la popularidad de The Rolling Stones, que se formó en 1962. La banda se convirtió en una de las agrupaciones de rock más influyentes y duraderas de la historia, conocida por sus actuaciones enérgicas y numerosas canciones exitosas.

Algunas de las canciones más famosas interpretadas por Mick Jagger incluyen Satisfaction, Paint It Black, Jumpin’ Jack Flash, Sympathy for the Devil, Brown Sugar, Start Me Up y muchas otras. Es reconocido no solo por su distintiva voz, sino también por su carismática presencia en el escenario y sus dinámicas actuaciones.

Más allá de su trabajo con The Rolling Stones, Jagger también ha seguido una exitosa carrera en solitario, lanzando varios álbumes. Ha colaborado con varios artistas de diferentes géneros, mostrando su versatilidad y talento musical.

Además de la música, Mick Jagger ha aparecido en películas como Performance, Ned Kelly y Freejack.

Para el escritor y periodista argentino Matías Bauso, el gran aporte de Jagger “fue delinear al frontman prototípico de una banda de rock”.

“La sensualidad, la furia, el despliegue atlético, la actitud desafiante, los pasos propios, la presencia hipnótica, la entrega total. No hay cantante contemporáneo o líder de una banda que no esté influido, de manera consciente o inconsciente, por el estilo Jagger”, apuntó Bauso.

A lo largo de su carrera, Jagger ha recibido numerosos elogios y premios, y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de The Rolling Stones y como solista.

Como ícono cultural, el impacto de Mick Jagger en la música rock y la cultura popular es inconmensurable, y su influencia continúa sintiéndose en la industria de la música incluso décadas después de que saltó a la fama por primera vez.