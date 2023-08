LA HABANA, Cuba. – El activista de derechos humanos, opositor y manifestante del 11J Walfrido Rodríguez Piloto se encuentra aislado en régimen de castigo en el centro penitenciario El Pitirre, según denunció vía telefónica su hermana, Marly Sonia Rodríguez Piloto.

La mujer dio a conocer que las autoridades carcelarias están privando a su hermano de una serie de derechos que corresponden a las personas en cautiverio, como son salir al patio a tomar sol y aire libre diariamente, atención médica y tratamiento en caso necesario, recibir visitas familiares periódicas y hacer uso del teléfono. Estos derechos en las prisiones cubanas son catalogados como “beneficios” por los militares y funcionarios del sistema penitenciario, quienes los utilizan como métodos de recompensa o castigo de acuerdo al comportamiento de los internos.

A propósito de la deficiente asistencia médica, Marly Sonia agregó alarmada que el activista de derechos humanos se encuentra “muy enfermo”, según le advirtió otro recluso vía telefónica.

Walfrido Rodríguez Piloto fue confinado a celda tapiada desde el 26 de junio, de acuerdo con una denuncia hecha a principios de julio por el también preso político Yasser Fernando Rodríguez González, quien durante unas semanas estuvo en régimen de castigo al mismo tiempo que Walfrido Rodríguez en esa instalación carcelaria, también conocida como la 15-80, ubicada en la carretera Santa María del Rosario, en el municipio capitalino San Miguel del Padrón.

Según dio a conocer Rodríguez González en aquella oportunidad, fue el teniente coronel Osmany Ramírez Díaz, segundo jefe de la prisión, quien personalmente le quitó a Rodríguez Piloto toda la ropa blanca que este tenía en su poder. En adición a lo anterior, en una más reciente conversación telefónica Yasser Fernando Rodríguez González corroboró lo denunciado por la hermana del prisionero político y además reiteró que el oficial responsable de ordenar el castigo fue el mencionado segundo jefe de unidad. De igual manera, Rodríguez González denunció al jefe de celda, primer teniente Alexei Salvio Martínez de la Cruz, quien, según aseguró, acosaba incesantemente a Rodríguez Piloto por negarse a vestir el uniforme de preso.

Rodríguez González enfatizó además que estos oficiales le habían advertido al manifestante que no tendría visitas mientras no vistiera el uniforme de recluso, y agregó que desde su traslado hacia la prisión pinareña de Kilo 5 ½ no ha podido saber de Rodríguez Piloto; no obstante, subrayó que el activista se encontraba en muy malas condiciones cuando lo vio por última vez.

Walfrido Rodríguez Piloto ha sufrido presidio político en ocasiones anteriores en cárceles de diferentes provincias.