MIAMI, Estados Unidos. – El senador estadounidense Marco Rubio instó este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a actualizar de forma inmediata la lista de entidades cubanas sancionadas por el Gobierno de su país. En la misiva enviada a Blinken, Rubio expuso su preocupación por el apoyo financiero indirecto a entidades gubernamentales cubanas que, según él, están involucradas en la represión y violación de derechos humanos en la Isla.

Asimismo, el senador republicano por Florida señaló que “el pueblo de Cuba vive bajo uno de los gobiernos más opresivos del mundo”, e identificó al Ministerio del Interior (MININT) y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) como los principales ejecutores de estas prácticas represivas.

Según Rubio, estas entidades “detienen arbitrariamente, torturan inhumanamente y ejecutan extrajudicialmente a decenas de opositores políticos percibidos del régimen cada año”.

El senador de origen cubano también resaltó la participación de menores en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 y su posterior detención. Rubio recordó que tanto el MININT como el MINFAR financian sus operaciones a través de hoteles, agencias de turismo, marinas, tiendas e instituciones financieras.

En relación con la política de sanciones de Estados Unidos, el político cubanoamericano mencionó la “Lista de Entidades Cubanas Restringidas”, publicada por el Departamento de Estado en 2017, y que busca prohibir las transacciones de ciudadanos estadounidenses con el MININT, el MINFAR y sus empresas afiliadas.

No obstante, Rubio señaló que desde la última actualización de la lista en enero de 2021, estas entidades han establecido nuevas empresas que no están incluidas en el documento. Cita como ejemplo el Hotel Grand Aston en La Habana, propiedad de Grupo de Turismo Gaviota del MINFAR, inaugurado en marzo de 2022 y no incluido en la lista restringida.

El senador enfatizó que “no hay razón para que los estadounidenses sean cómplices de las continuas violaciones de los derechos humanos contra el pueblo cubano” y urgió a Blinken a actualizar la lista para incluir nuevos hoteles y establecimientos abiertos desde enero de 2021, cerrando así “esta flagrante brecha en la política de sanciones de nuestra nación sobre el régimen comunista en Cuba“.

