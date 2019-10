Luis Silva sobre nuevas medidas del régimen: “Más lógica y menos absurdos”

MIAMI, Estados Unidos. – El actor y humorista cubano Luis Silva criticó las nuevas medidas emitidas por el régimen cubano e instó a las autoridades de la isla a acabar con las restricciones existentes para la importación de ciertos artículos.

El comentario de Silva toma como referencia la prohibición de ingresar al país productos como cafeteras “profesionales” o máquinas para hacer helados, vetados por ser artículos de “carácter comercial”

“Si alguien me aclarara, solo por curiosidad, porque no soy cuentapropista…Es de mi conocimiento que un dueño de restaurante (paladar) no puede importar una cafetera profesional como esta (arriba a la derecha), pues está declarada como carácter comercial. Tampoco el que hace helados o dulces, con licencia entregada por el Estado, puede entrar al país la máquina de hacer helados o la mezcladora. ¡Qué clase de número!: carácter comercial”, escribió el humorista en Facebook.

Aunque las nuevas medidas tienen como objetivo captar las divisas que se van hacia países como México y Panamá, se desconoce si habrá también restricciones sobre la compras.

“¿Se podrán importar estos necesarios medios de trabajo, con estas nuevas medidas anunciadas? Es que cuando me enteré que una cafetera así solo la podían tener los lugares del Estado, yo me quedé anonadado. Yo le dije al dueño: Pero eso no tiene lógica. Y él me dijo: ¿Y tú has visto algo con lógica en nuestro barrio? Ojalá que sí se pueda empezar a importar”, cuestionó Silva.

Este miércoles el régimen cubano dio a conocer los precios de los productos que serán comercializados en las nuevas tiendas en divisa que se habilitarán en todos el país.

Al respecto, las autoridades de la isla aclararon que la apertura de los nuevos establecimientos no garantiza la disponibilidad de ciertos equipos y artículos, debido al desabastecimiento de mercado nacional.