MIAMI, Estados Unidos. – El locutor cubano Yunior Morales, conocido por sus críticas al régimen y los gobernantes de la Isla, denunció este domingo las amenazas de cárcel recibidas, especialmente tras la aprobación del nuevo Código Penal.

En una directa de Facebook, Morales compartió una llamada telefónica anónima que, con voz robotizada, lo amenaza: “Ahora sí vas a perder los pliegues en la cárcel, maricón”.

“Me doy cuenta que estamos en manos equivocadas, sobre todo cuando recibo una llamada así”, dijo. “Qué casualidad que ahora que publico todo esto de la amenaza, del Código Penal, [de la amenaza de] acusarme posiblemente por desacato ―desacato no sé por qué― ahora entra de nuevo la llamada”, agregó.

Apenas un día antes, Morales aseguró en Facebook que había sido amenazado con la aplicación del nuevo Código Penal. “Advirtieron que había pasado la línea y [que] podían tomar medidas conmigo como acusarme de desacato”, detalló.

En su directa de este domingo agregó que no estaba asustado por las consecuencias de sus críticas al régimen. “¿Piensan que yo siento miedo? No. Soy vulnerable, un simple mortal, un ciudadano cubano que opina, que tiene sus criterios. ¿No les gusta el criterio mío porque no digo lo que ustedes quieren escuchar?”, preguntó.

“Tienen que aprender a eso [a escuchar] porque hoy es Yunior, mañana será otro, antes de mí hay personas presas que perdieron su libertad y no soy un indolente. Lo siento mucho por las madres, lo siento mucho por esas personas que están presas nada más por pensar, por sentir, por expresarse”, lamentó.

Finalmente, dijo que, aunque no ha tirado un tiro ni puesto una bomba, recibe amenazas. “Yo nada más he mostrado ideas para bien de mi país, para bien de mi pueblo a riesgo de que sucedan estas cosas”, terminó.

El régimen cubano prohíbe trabajar en vivo a Morales desde el 11 de septiembre de 2020.

“Agradecí cuando me quitaron todo lo político, pero soy locutor para la Radio y Televisión cubanas haciendo grabaciones caseras. Nunca pudieron inventarme [que era] mercenario pagado por el imperio, saben incluso que propuestas mejores tengo, pero no accedo porque disfruto ver hasta dónde van a llegar”, escribió.

También aseguró que lo hacía feliz encontrar a compañeros de trabajo que lo abrazaban con admiración en diferentes lugares del país.

