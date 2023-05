MADRID, España.- Este miércoles un grupo de cubanos en Barcelona confrontaron al dúo Buena Fe en un restaurante de la cadena Burger King por su apoyo a la dictadura en la Isla. Sobre lo ocurrido, dio detalles a CubaNet el opositor cubano Sayde Chaling Chong García, residente en la ciudad española y quien, además, encabezaba a los activistas.

Cuando Sayde Chaling Chong supo que el director de la agrupación afiliada el régimen, Israel Rojas, y el cantante del grupo, Yoel Martínez, se encontraban cenando en un Burger King, se dirigió al lugar con varios opositores.

“Lo primero que le pregunté a Israel Rojas fue: `Con el hambre que está pasando el pueblo cubano, ¿no te da vergüenza estar comiendo en un Burger King, un ejemplo del capitalismo?`”, relató el activista.

Pero lo que más exacerbó a Rojas, agrega, fue el cuestionamiento sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español sabía que él, abogado de la contrainteligencia, había entrado a Europa disfrazado de artista.

“Eso le generó un nervio importante porque por el delito de espionaje en cualquier lugar del mundo son muchísimos años de cárcel”, explicó.

A partir de ahí empezó a ofender y a gritar que él era el pueblo cubano, cosa que es falsa porque los cubanos no van a Burger King, agrega.

Sayde Chaling Chong dio a conocer que con el grupo Buena Fe se encontraban miembros del consulado cubano en Barcelona e integrantes de organizaciones que se dedican a robar dinero público español para entregárselo a la dictadura cubana.

“Nosotros llevamos muchos años manifestándonos. Nosotros sabemos cuáles son los límites, entre ellos no agredir, y yo lo que quería era establecer una dialéctica con él, pero ellos no tienen argumentos”, explica el opositor.

“Si ustedes —Buena Fe y los voceros del régimen— no tienen misericordia con el pueblo cubano, nosotros no vamos a tener misericordia con ustedes. No van a venir más a engañar a los ciudadanos del mundo, a decir que Cuba es un país maravilloso. Cuba es una dictadura donde se violan los derechos humanos los 365 días del año, y como ustedes son portavoces de eso, nosotros vamos a ir a por ustedes”, aseguró Sayde Chaling Chong ante las cámaras de CubaNet.

El dúo Buena Fe suspendió este 14 de mayo un concierto que tenía previsto en la Sala Sidecar, de Barcelona, como parte de su gira por varias ciudades de España. Unos días antes, el 11 de mayo, durante su presentación en la sala Galileo Galilei de Madrid, los exiliados Lucio Nodarse y Emilio Arteaga fueron reprimidos por agentes del Gobierno de La Habana.