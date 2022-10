LA HABANA, Cuba. – El preso político Luis Andrés Domínguez Sardiñas fue liberado este fin de semana después de ocho meses en la prisión de Valle Grande acusado por el delito de “propaganda enemiga”, un acto contra la Seguridad del Estado según las leyes del régimen cubano.

“Fui liberado gracias a un cambio de medida, pero estoy bajo prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Aunque aclaro que yo no acato las leyes arbitrarias del régimen; así que, si querían tenerme preso me hubieran dejado en la prisión. Yo voy a trabajar en mi bicitaxi como hacía antes de que me arrestaran”, aseguró Domínguez Sardiñas en entrevista con CubaNet tras salir del centro penitenciario.

Según cuenta, momentos antes de ser excarcelado fue visitado por el teniente coronel de la Seguridad del Estado que se identifica como Luis Miguel, quien, de acuerdo a lo dicho por Domínguez Sardiñas, intentó atribuirse el mérito de la liberación por supuestas “gestiones” realizadas.

“Me liberaron porque ellos (régimen) no tenían absolutamente nada contra mí (pruebas incriminatorias). Yo no cometí ningún delito, no hubo ningún desacato, ninguna propaganda enemiga y ahora (con esta confesión) él (Luis Miguel) quiere atribuirse que están siendo justos, que la Seguridad del Estado es justa, cuando todo el mundo sabe que eso dista mucho de la verdad”, señaló el opositor.

De acuerdo con el activista, las condiciones de vida de los reos han empeorado dentro de las cárceles cubanas. Señala la alimentación y la atención médica como “extremadamente deficientes”.

“Las condiciones en prisión no mejoran, mala atención médica, mala alimentación, mala higiene. La higiene que hay es la que el propio preso sea capaz de proporcionarse con lo que le lleven los familiares: un haragán, una escoba, una colcha de trapear, y con eso es que el interno se procura la higiene dentro del penal. La dirección de la prisión nunca se ha preocupado por eso”, detalló el entrevistado.

Asimismo, Domínguez Sardiñas aseguró a CubaNet que no va a cejar en su labor como activista de derechos humanos y que seguirá “luchando” contra el régimen cubano. “Voy a seguir con la misma tónica, lo mío es ¡Patria y Vida! y ¡Abajo la Dictadura!”, enfatizó.

Luis Andrés Domínguez Sardiñas, miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), fue encarcelado por la Seguridad del Estado en febrero del año en curso bajo la presunción de que esperaba un paquete que le enviarían desde el exterior con el objetivo de formar un grupo “clandestino” de oposición, y llevar a cabo supuestas acciones violentas.

El activista, que ya suma cinco encarcelamientos por motivos políticos, estuvo recluido por dos meses en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado cubano, mientras las autoridades llevaban a cabo las investigaciones. Luego fue trasladado a la prisión de Valle Grande, donde permaneció hasta su reciente liberación.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.