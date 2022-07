MADRID, España.- “La vida en Cuba está en un punto crítico”, declaró el escritor cubano Leonardo Padura en reciente entrevista con el diario argentino La Nación.

Sobre la escasez, el desabastecimiento y la crisis energética que atraviesa el país afirmó que se debe en gran medida a la caída del turismo provocada por la pandemia de la COVID-19 y al proceso de ordenamiento monetario “que venía a eliminar una doble moneda que existía en el país y que lo que ha hecho ha sido potenciar la existencia de cuatro monedas: el peso cubano, el dólar norteamericano, el euro y una moneda que solo sirve para comprar en determinadas tiendas que se han denominado MLC (Moneda Libremente Convertible), tiendas que no están mucho mejor abastecidas que las tiendas normales”.

“Incluso hay muchas dificultades para conseguir medicamentos para las enfermedades crónicas como la hipertensión y el hipotiroidismo”, agregó.

Interrogado sobre las protestas populares del 11 de julio de 2021 y la represión del régimen contra los manifestantes, respondió: “A raíz de esos acontecimientos escribí un artículo que se llama `Un alarido´, que no quise publicar en ningún medio internacional y busqué un medio cubano alternativo que se llama La Joven Cuba, un sitio en internet. Lo que se escuchó ese 11 de julio cuando la gente salió a la calle fue un grito de desesperación. Y ahí digo que eso que ocurrió no se iba a resolver con una represión, no se iba a resolver con medidas punitivas y la realidad lo ha demostrado”.

Argumentando tales planteamientos, Leonardo Padura agregó que se impone encontrar soluciones… que se necesita “cierto nivel de riesgo, de valentía y de decisión y empezar por un territorio económico que está afectado por las limitaciones del embargo norteamericano, pero que también está muy afectado por la ineficiencia interna”.

“Habría que empezar por darle a la gente lo que se merece y lo que necesita porque tantos años viviendo en crisis provocan un enorme agotamiento. Empezamos en crisis en 1990 y aunque ha habido momentos en que parece que vamos a sacar la cabeza del agua, después viene otra ola y nos vuelve a tapar la cabeza. Ahora mismo estamos con pocas posibilidades de sacar la nariz en medio de esta crisis”, dijo el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Con respecto a su decisión de permanecer en Cuba, sobre la que ha sido cuestionado en numerosas ocasiones, explicó: “Decidí desde muy temprano que quería escribir sobre Cuba y escribir en Cuba, pasando las dificultades que pasara y recibiendo a veces las reprimendas que he recibido y porque además recuerdo esa frase que he citado ahora últimamente bastante de Dulce María Loynaz, cuando le preguntaron: `Dulce, ¿Por qué usted no se fue de Cuba?´. Y dio una respuesta que yo me he apropiado de ella porque me parece genial. Dijo: `Porque yo llegué primero´”.

Al hablar sobre su próxima novela, Personas decentes, en la que retoma a su icónico personaje, el detective Mario Conde, señaló: “Cada vez su mirada (la de Mario Conde) al mundo es más desencantada. La realidad cubana lo ha llevado a potenciar ese desencanto y en la medida en que envejece y sabe que su tiempo vital se va reduciendo, como se va reduciendo el mío. (…) Si mi generación todavía tenía una relación un poco romántica con esta idea de la lejanía, para la generación siguiente era una cuestión de una simple decisión: `Me voy porque me voy´”.

Padura, uno de los autores contemporáneos más admirado por los cubanos, lamentó que es precisamente en la Isla donde es más difícil conseguir sus libros.

En ese sentido Leonardo Padura explicó: “Las ediciones son casi, diría, aleatorias y de muy pocos ejemplares, por eso lo único que me duele un poco es que mis contemporáneos, mis compatriotas difícilmente tengan acceso normal a mis libros. (…) Yo incluso he ganado muchas veces el premio de la crítica en Cuba sin que esos libros hayan tenido una sola crítica publicada en la Isla”.

