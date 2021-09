LA HABANA, Cuba. – “Las sanciones no fueron justas. Si los jueces creían que ellos tenían alguna culpa creo que con una multa hubiera sido suficiente”, defiende la madre de Nemed Ramón Álvarez Pérez, un joven arrestado en las protestas del 11 de julio (11J) en La Habana y que aún hoy continúa detenido, cumpliendo ocho meses de cárcel en el Correccional Laboral Toledo, una prisión de mediana seguridad en el municipio de Marianao.

No obstante, Esperanza Pérez Peña no pierde las esperanzas de que las autoridades del régimen recapaciten y liberen a su hijo, condenado por el supuesto delito de “desórdenes públicos”, una figura penal utilizada contra muchos de los manifestantes del 11J.

A principios del mes de agosto, el Tribunal Provincial Popular de La Habana ratificó la sentencia del joven manifestante en otro juicio sumario en el que, según su madre, “de siete personas que se juzgaron ese día solamente Nemed y otro muchacho que lo estaba acompañando desde el día 11 de julio fueron condenados”.

“Yo decía que eran los dos que menos dinero tenían porque se veía que los demás eran personajes, y mi hijo y el otro que no conocían a nadie fueron los únicos sentenciados”.

Pérez Peña, de 61 años, no solo sobrelleva la preocupación por los más de dos meses que lleva su hijo detenido, sino también por la manutención de sus nietos.

“En estos ocho meses yo no sé cómo se van a mantener mis nietos, ni cómo me voy a mantener yo porque lo que gano es un retiro de 1 700 pesos que me alcanzan para casi nada. Estamos sobreviviendo de la caridad de los vecinos”, lamenta.

Hasta hace poco, Nemed cumplía sanción en la prisión habanera de Valle Grande junto a presos comunes. Luego fue trasladado a una granja de trabajo ubicada en Toledo, donde continúa cumpliendo la condena de ocho meses impuesta por el régimen.

Hasta el 16 de septiembre, el Centro de Información Legal Cubalex registró un total de 1 074 denuncias recibidas tras el 11J. Hasta esa fecha, 458 personas habían sido excarceladas y continuaban detenidas 533.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.