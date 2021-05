MIAMI, Estados Unidos.- “Casi una semana sin agua, los baños sin poder usarse, muchos de los reclusos con ameba, agua turbia casi negra, traída en pipas, y que solo alcanza para tomar”, son algunas de las condiciones de insalubridad en las que viven los reclusos de la prisión Kilo 8, en Camagüey, según el testimonio de Eddy Alicio Vegas.

La denuncia de Vegas formó parte de un conversatorio online llevado a cabo este miércoles a las 4:00 p.m. por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en el que se debatió sobre la situación sanitaria en las cárceles cubanas hoy.

Conducido por Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio, la charla contó con la presencia de la doctora Dayli Coro, que sigue de cerca el tema penitenciario en Cuba, y quien aseguró que la sanidad en las cárceles y la influencia de un ambiente poco amigable puede tener consecuencias para la salud de los reclusos en estos centros.

“Una cosa es lo que valoramos desde afuera, y otra la que nos puedan contra los presos, pues en Cuba todo está muy bien en documentos y en papeles, pero la realidad es tan cruenta que en ocasiones es difícil de creer”, dijo Coro.

La doctora cubana llamó la atención también que “basándonos en el tema salud, que es la relación directa entre lo físico, lo mental y lo social, prácticamente una persona que entra a una prisión en la Isla se puede considerar en riesgo de enfermar. En Cuba hay tantas enfermedades crónicas y agudas, dérmicas, diarreicas”, que quienes viven en las cárceles no están a salvo.

Además, “las prisiones cubanas son actualmente un reservorio de enfermedades reemergentes, las cuales están representando un riesgo a la salud además de para la propia población carcelaria para la población general. Además de las enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis en Cuba está apareciendo la lepra, y ahora está en pleno auge el coronavirus”, señaló.

“A las prisiones siempre están entrando y saliendo personas”, y aunque ahora se hayan suspendido las visitas de familiares a causa de la pandemia, la doctora Coro advirtió que lo siguen haciendo funcionarios y guardias, quienes pueden ser el transporte de las mismas enfermedades.

En el evento online también participó Alejandro González Raga, expreso político cubano durante la Primavera Negra de 2003 y director ejecutivo de OCDH, quien denunció, por experiencia propia, que el sistema de salubridad en las prisiones cubanas es precario.

“El sistema penitenciario cubano es una réplica del sistema penitenciario soviético, pensado para anular las voluntades del ser humano y en tal sentido funciona. No solamente debemos ver aquello que afecta la salud física, sino la salud mental del prisionero”.

Según González Raga, en las cárceles de toda Cuba hoy hay un alto índice de personas con tratamiento psiquiátrico, de suicidios, “de los cuales no tenemos información por el hermetismo del régimen cubano y su interés en que esos datos no trasciendan”.

“La atención de salud en las prisiones es precaria, no hay medicamentos actualmente en el país, imagina en las cárceles. El espacio vital de un prisionero en Cuba no alcanza un metro cuadrado, y el derecho a la alimentación y al agua potable no existen”, denunció el expreso político.