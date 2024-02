MADRID, España.- El Instituto Cubano de la Música emitió una nota oficial en las últimas horas sobre la salud de la artista Juana Bacallao. Según el comunicado, Bacallao se encuentra hospitalizada y “su estado de salud es grave, con pronóstico reservado”.

Por otro lado, Orlando Britto Jinorio, cercano a la “show-woman” de Cuba, desmintió los rumores sobre el fallecimiento de Juana Bacallao que se difundieron en las redes sociales este jueves.

En un mensaje en Facebook, Jinorio aclaró que Bacallao sigue con vida y está siendo atendida. Además, expresó su indignación por la difusión de información falsa y pidió disculpas por haber comunicado previamente la falsa muerte. Según Jinorio, la cantante está delicada pero aún luchando por su vida.

Armando Guerra Sarduy, representante de Juana Bacallao, “me dice que ha estado hasta las cuatro de la mañana sin parar de desmentir la noticia muy enfadado. Estas cosas son inexplicables desde el punto de vista ético. Me dice igualmente que va ahora al hospital a verla”, se lee en la publicación de Jinorio.

Juana Bacallao, de 98 años, se mantiene ingresada desde el lunes en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital “Carlos Juan Finlay”, de La Habana, debido a su delicado cuadro de salud por una infección generalizada, dijeron a CubaNet fuentes cercanas a la también comediante.

Un funcionario del sector de la Cultura que pidió no ser identificado explicó que “Juana no se sentía bien en la casa y fue llevada al hospital donde la ingresaron y pasó a terapia intermedia. No se alimentaba ni se hidrataba bien y no tenía en casa los recursos necesarios para los padecimientos de su avanzada edad”.

Juana Bacallao nació el 26 de mayo de 1925 en el barrio de Cayo Hueso de La Habana bajo el nombre de Neris Amelia Martínez Salazar, gracias a su talento natural se convirtió en una famosa cantante, sobre todo por la gracia, la cubanía y la desenvoltura con que subía a los escenarios.

