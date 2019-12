MIAMI, Estados Unidos. – El músico y reguetonero cubano Jorge Hernández, popularmente conocido como Jorge Jr., criticó la actitud de las autoridades de la Isla tras las honras fúnebres de su padre, el campeón olímpico de boxeo Jorge Hernández Padrón, quien falleció el pasado jueves en La Habana a los 65 años.

En una publicación colgada en su perfil de Facebook, el director de la agrupación ‘Los 4’ alegó que todos los gastos del sepelio de su padre tuvieron que ser costeados por él, hecho inadmisible tratándose de una gloria del deporte cubano.

Ante esa situación, el popular cantante emplazó al Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación de Cuba (INDER) por no ofrecerle a su padre un último adiós a la altura de su exitosa carrera deportiva.

“¿Cómo el INDER u otra institución me van a decir que no tiene recursos ni dinero para costear el velorio de una gloria de este país, que les dio muchos triunfos y mucho dinero? ¿Cómo el INDER me va hacer pagar 850 CUC por la caja de mi padre para poder darle un entierro digno y como se merece? ¿Qué sería de ese velorio si yo no fuera el director de ‘Los 4’, si no pudiera pagar esa caja?”, escribió Jorge Jr.

El director de ‘Los 4’ no solo lamentó el suceso, sino que también calificó de traición el gesto del INDER para con la figura de su padre, quien, en vida, alcanzó todos los títulos a los que se podía aspirar en el boxeo amateur.

“A nadie le importo nadie se acordó de ese atleta que tanto le dio a este país, y me pregunto: ¿quiénes son más traidores los que abandonaron buscando un final mejor o los que abandonaron a mi papá cuando más lo necesitó?”, señaló el cantante.

El campeón olímpico de Montreal 1976 Jorge Hernández Padrón había sido internado días atrás en una clínica de La Habana, debido a una insuficiencia respiratoria crónica que finalmente desembocó en su muerte.