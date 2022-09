MADRID, España.- El Gobierno cubano informó que han comenzado las labores de evacuación ante la inminente amenaza de la tormenta tropical Ian.

En la provincia de Pinar del Río fueron suspendidas las clases hasta que el fenómeno meteorológico no represente un peligro para la vida.

De acuerdo a orientaciones de la Defensa Civil de Cuba se evacuarán a “los pobladores en las zonas de peligro, riesgo y vulnerabilidad”, así como se avanza “en la divulgación de las medidas para aplicar en las diferentes fases (Alerta, Alarma), de manera tal que se gane tiempo para agilizar la toma de decisiones”.

Los turistas que estaban en la Isla de la Juventud y los trabajadores de Cayo Largo del Sur ya fueron evacuados, mientras se resguardaron en sitios seguros las embarcaciones mayores y demás medios náuticos.

Los medios oficialistas indicaron que se realizan acciones de drenaje y recogida de escombros en arroyos y micropresas para evitar fuertes inundaciones; se trabaja para proteger todo el tabaco existente; y se realiza la recogida de desechos sólidos en varios sitios de Pinar del Río.

Según la Empresa Eléctrica, se distribuyen postes en los municipios más occidentales, para su posible utilización luego del paso del fenómeno meteorológico. Mientras que el Ministerio de Salud Pública indicó que en la provincia más occidental del país se liberaron 226 camas en los hospitales y se reforzaron los consultorios médicos con medicamentos y asistencia.

De acuerdo al Instituto de Meteorología de Cuba (INSMET), las condiciones atmosféricas y oceánicas serán favorables para el desarrollo de Ian, que continuará ganando en organización e intensidad y puede convertirse en huracán en las próximas 12 a 24 horas.

Desde el final de la mañana de este lunes se incrementarán los nublados en el occidente del país, con chubascos y lluvias que pueden ser fuertes en algunas localidades.

Con la proximidad de este sistema al occidente cubano habrá marejadas en la costa sur occidental y central, las que serán fuertes desde la noche al sur de Pinar del Río e Isla de la Juventud, iniciándose inundaciones costeras desde la madrugada del martes en el litoral sur occidental.

En la madrugada de este lunes Ian se encontraba a 225 km al sur de las Islas de Gran Caimán y a 630 km al sureste del punto más occidental de Cuba con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y desplazándose hacia el noreste a 20 km/h.

Tropical Storm #Ian Advisory 12A: Ian Expected to Rapidly Strengthen Today. Expected to Produce Significant Wind and Storm Surge Impacts In Western Cuba. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2022