MIAMI, Estados Unidos. – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentó este jueves un informe elaborado por el Instituto Casla que señala la complicidad del régimen cubano en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetradas por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

De acuerdo con el reporte del medio argentino Infobae, en la presentación, Almagro enfatizó la importancia de este estudio para la justicia internacional: “Los aportes de Casla para nosotros son relevantes y es muy importante su sistematización. Hasta ahora han tenido cero margen de error en sus denuncias, ya que nunca han sido rebatidas ni remotamente por el régimen [de Venezuela] ni por sus abogados ante la Corte Penal Internacional. Acá lo importante es que haya memoria, verdad y justicia”.

Por su parte, Tamara Sujo, directora ejecutiva del Instituto Casla, destacó el clima de opresión en Venezuela y las torturas sufridas por los activistas de la oposición política. Sujo reveló documentos clasificados que exponen las relaciones en Defensa e Inteligencia de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Hoy acompañamos a @TAMARA_SUJU en la presentación del Informe Anual sobre Crímenes de Lesa Humanidad en #Venezuela del Instituto CASLA.



Siga la presentación aquí

📺 https://t.co/8DXLYnOso6

📷https://t.co/LA3XOeZmDZ https://t.co/AQohXWusLe — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 2, 2024

El reporte, titulado “Venezuela: La instauración de un régimen del terror y persecución sistemática generalizada con la impunidad del poder y la injerencia del régimen cubano”, incluye 79 páginas y cuatro capítulos. Describe un panorama donde el régimen de Maduro ha intensificado su persecución y represión, sumando decenas de nuevos detenidos, entre ellos políticos, sindicalistas y miembros de ONG.

Además, destaca la persecución contra figuras opositoras como María Corina Machado, quien ganó las primarias con el 92,5% de los votos. “Se emprendió la persecución contra María Corina Machado y el Partido Vente Venezuela, la candidata que ganó las primarias realizadas el 23 de octubre del 2023, con el 92,5% de los votos”, señala el informe de Casla.

El documento también aborda la colaboración entre los regímenes de Maduro y Miguel Díaz-Canel en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la participación de funcionarios cubanos en la preparación y ejecución de estos crímenes.

#Venezuela. #Cuba. Hoy hemos compartido con la Oficina del Fiscal @IntlCrimCourt un INFORME-DENUNCIA sobre la Intervención del Regimen cubano en la presunta Comisión de Crimenes de Lesa Humanidad en Venezuela y hemos solicitado que se investigue dicha intervención, en el marco de… pic.twitter.com/u4idcDlAXT — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 25, 2024

Un testigo, miembro de los servicios de Inteligencia de Cuba, describió el alcance de la influencia cubana en Venezuela: “Cuando Chávez gana las elecciones y asume a principios del 1999, Chávez había sido un proyecto de Fidel Castro, quien ya tenía trabajo de Inteligencia en Venezuela (…). Llega Chávez dispuesto a entregarle Venezuela a Fidel Castro en momentos en que Cuba estaba quebrada, sin la ayuda de la URSS (…). Si el subsidio soviético [al régimen cubano] fue de 6.000 millones al año, yo, por lo que pude conocer desde el año 2001 ya la chequera de PDVSA superaba los 10.000 millones. Aquello era petróleo y dinero. Chávez le dio más dinero a Fidel de lo que le dio la Unión Soviética por años, y eso fue lo que permitió que no pasaran muchas cosas en Cuba”.

El informe culmina con denuncias sobre nuevas formas de tortura y violencia, incluyendo testimonios de víctimas de detenciones ilegales y torturas físicas.

“Los primeros meses de detención, al menos una vez por semana, fui torturado con descargas eléctricas, golpes en varias partes del cuerpo, envuelto en colchonetas y golpeado con bates, también me sumergieron los pies en poncheras [cubos] con agua y me ponían descargas eléctricas en el pecho, en las piernas, en el cuello, siempre dos veces por semana. Un comisario me arrancó un diente con un alicate”, relata uno de los testimonios bajo anonimato.

