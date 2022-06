MIAMI, Estados Unidos. — La escritora y periodista independiente María Matienzo Puerto no pudo viajar este domingo hacia Estados Unidos para intervenir en la IX Cumbre de las Américas debido a que las autoridades cubanas prohibieran su salida de la Isla.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Matienzo reveló que desde las 10 de la mañana le fue interrumpido el servicio de Internet. “Eso ya era un aviso de que iba a suceder algo”.

La reportera señala que al llegar al aeropuerto pudo identificar rápidamente a varios agentes de la Seguridad del Estado.

“Cuando llegué al aeropuerto estaban ellos ahí. Había tres represores: dos de los que habitualmente nos reprimen a nosotras y uno que no conozco. Ellos estuvieron todo el tiempo de testigos del proceso”, apuntó.

“Hoy no puede viajar”

“Llegué a Inmigración y ahí es cuando me dicen que me ponga detrás de la línea roja. Me piden mi dirección. Parece que hacen alguna llamada. No supe exactamente que hicieron. El proceso fue muy rápido. La oficial de inmigración que regresa con mi pasaporte me dice que hoy no puedo viajar. No me dio explicaciones, aunque le pregunté exactamente por qué. Hizo mucha insistencia en que no fuera por hoy. Supongo que fuera por el tema de la Cumbre porque era evidente: mi boleto tenía como destino final Los Ángeles”, relató la periodista.

Matienzo insistió en que los agentes de la Seguridad del Estado se mantuvieron cerca de ella durante su estancia en el aeropuerto.

“Estaban ellos tres allí mirando a unos metros siguiendo todo el proceso”.

La escritora dejó claro que parte de su rol en la Cumbre era hacerse eco de casos de violaciones de derechos y libertades en Cuba.

“Una no va en representación de nadie. Una va a contar, desde la experiencia propia viviendo en dictadura, lo que es ser parte de una sociedad civil. En mi caso, que soy periodista independiente, la gente que ha depositado su confianza para denunciar casos de violaciones libertades también tienen en mí una vocera de su situación”.

El pasado viernes, la Seguridad del Estado de Cuba impidió viajar a La Habana a la activista Aimara Peña, quien este domingo debía abordar un avión rumbo a Estados Unidos para asistir en la Cumbre de las Américas.

