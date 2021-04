MIAMI, Estados Unidos. – La represión del Ministerio del Interior contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Santiago de Cuba no se limita a detenciones, actos de repudio o asaltos a hogares. Ni siquiera a impedir mediante un cerco militar que personas en extrema pobreza sean atendidas por activistas de la organización opositora.

El pasado 3 de abril, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado detuvieron a Franklin Álvarez Fernández, miembro de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, en las inmediaciones del reparto Altamira, cuando intentaba ingresar a la sede del partido opositor con el objetivo de obtener los medicamentos que necesita su hijo y que no existen en el hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, donde el joven se encuentra ingresado.

Álvarez Fernández fue interceptado por agentes policiales que mantienen militarizado el perímetro desde hace más de tres semanas, causa por la cual 25 activistas de la UNPACU iniciaron una huelga de hambre 20 días atrás.

“Yo iba a buscar medicinas para tratar las lesiones en la piel que tiene mi niño, pero los agentes de la policía política no me dejaron y me llevaron hacia la Segunda Unidad Policial conocida como El Palacete, donde me mantuvieron por tres horas”, denunció el activista, entrevistado por CubaNet.

La semana pasada el opositor denunció que su hijo, Francisco Dariel Álvarez Guezada, tuvo que ser hospitalizado de urgencia, luego de adquirir una grave enfermedad dermatológica en la unidad militar Baraguá, donde estaba cumpliendo el Servicio Militar Activo (SMA).

Según pudo investigar el activista, entre los medicamentos que el joven de 18 años necesita para curar la escabiosis que contrajo se encuentran la Permetrina en crema, el Neobatín en ungüento y la Calamina Plus.

“En el hospital no hay ninguno y le están administrando Rocephin. Incluso yo pregunté cuáles eran las (medicinas) que necesitaba para buscarlas y los médicos me negaron la información. Claro, esa actitud es porque yo denuncié el caso. Pero no importa, porque por mi cuenta estoy haciendo todas las gestiones posibles para buscarlas donde sea”, aseguró.

El joven debe reincorporarse al SMA tras recuperarse; sin embargo, su padre asegura que no lo permitirá.

“A él lo llamaron y lo amenazaron con que sería enviado a la Unidad. Fueron dos meses sin verlo y sin ni siquiera hablar con él porque no había llamadas telefónicas; nosotros no lo mandamos, el servicio es obligatorio y fue responsabilidad de ellos que se enfermara y que las lesiones avanzaran tanto, al punto de que hasta calambres tenía, no comía ni dormía. Él no va a regresar, yo no lo voy a permitir y veremos qué pasa”, aseguró el opositor.

Según Álvarez Fernández ni siquiera en la Clínica Internacional de Santiago de Cuba están en venta los fármacos que necesita su hijo.

La grave crisis económica que atraviesa el país también se evidencia en los servicios de atención médica, en el estado de las instalaciones sanitarias y en la escasez de medicamentos.

Como consecuencia, se expanden por todo el país enfermedades controlables como la sarna. En muchas ocasiones, los cubanos deben acudir a remedios caseros para intentar combatir estos padecimientos dermatológicos, que pueden durar meses.