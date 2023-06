MIAMI, Estados Unidos. – La historiadora y académica cubana Alina Bárbara López Hernández denunció ante la Fiscalía Provincial de Matanzas, este jueves, su arresto “ilegal” de 12 horas, según anunció en una publicación de Facebook donde también ofreció detalles sobre su detención.

López Hernández también informó sobre los pasos que ha dado para buscar justicia tras los incidentes de este miércoles, los cuales incluyen su instrucción penal por el supuesto delito de desobediencia.

En la mañana de este 14 de junio la historiadora fue detenida cuando se dirigía a su trabajo, presuntamente para impedir que se manifestara y exigiera su derecho a viajar fuera de la Isla, el cual le ha sido negado por el régimen.

“[Este jueves] fui temprano a Fiscalía y ya me esperaban. (…) Expliqué en detalle todo, denuncié detención ilegal y múltiples violaciones en el proceso de instrucción de cargos. Se redactó el acta, revisé y firmé”, precisó la académica.

Mientras, los fiscales que recibieron su denuncia aseguraron que se ocuparían de investigar el caso y ofrecer una respuesta “lo más rápida posible”.

López Hernández también anunció que el próximo domingo, 18 de junio, realizará su “acción cívica mensual” en el Parque de la Libertad de Matanzas y aprovechará para hacer la manifestación que le fue impedida este miércoles.

“Si SE [la Seguridad del Estado] manda a los oficiales de la PNR a detenerme ese día, quisiera pedirles que vayan a recogerme a la entrada de mi edificio, así me ahorro el motor. Tendré maletín preparado con todo para quedar detenida”, terminó su publicación.

Durante su arresto este miércoles, la académica también pidió explicaciones sobre la vulneración de su derecho constitucional a manifestarse. “Le pregunté [a uno de ellos, teniente coronel] en varias ocasiones si tenía prohibido manifestarme, porque es un derecho establecido en la Constitución. Dijo que sí tenía derecho, pero que había que ajustarse a la ley”.

“Respondí que la ley complementaria no la han aprobado ignorando el mandato constitucional”, continúa López Hérnandez. “Insistió en que sí estaba aprobada, increíble la pésima preparación legal que demostró. Afirmó que debía pedir permiso para manifestarme y respondí que mi manifestación era individual, que no alteraba la dinámica del espacio público y por eso no requería solicitar permiso previo”, terminó la discusión López Hernández.