MIAMI, Estados Unidos.- La hermana del preso político cubano Yunior Sebey Mena, Yaymaris Sebey Mena, denunció este jueves ante las cámaras de CubaNet que su familia ya no piensa seguir callada después de que se conociera la sentencia de siete años de prisión impuesta a su hermano, manifestante del 11J en Santa Clara.

Yunior Sebey, un artista villaclareño, salió junto a cientos de personas el 11 de julio de 2021 a protestar contra el gobierno cubano. “Mi hermano salió a expresar a lo que sentía, y no agredió a nadie. Salió a pedir libertad”, expresó Yaymaris.

El joven, según contó su hermana, fue apresado varios días después, el 17 de julio, en su centro de trabajo, donde se encontraba con su hermano menor, de 19 años.

“Llegaron varios carros de policía y los oficiales le dijeron que tenía que acompañarlos a la Estación, y cuando mi hermano preguntó por qué le dijeron que por ser contrarrevolucionario y porque publicó varios videos hechos el 11J”.

Durante el juicio a Yunior Sebey no le probaron nada, asegura Yaymaris, “dijeron incluso que se había enfrentado a la policía, pero eso no es cierto porque él nunca se resistió”.

Asimismo, en la directa de este jueves en la mañana Yaymaris reveló que su familia y su hermano, especialmente, fue maltratada por la policía política en instrucción penal, fueron ofendidos y amenazados, incluso les ocultaron que Yunior tenía COVID-19, se enteraron por la familia de otro preso.

“No lo atendieron con medicinas ni lo llevaron a un médico a hacerle placas. Después nos dijeron que sí le habían hecho rayos X, pero nunca lo vimos”, reveló.

La familia de Yunior Sebey accedió a mantener un bajo perfil después de su arresto a petición de él, sobre todo, dice la hermana, para proteger a los niños, los de ambos.

“Él nos pidió que nos mantuviéramos bajo perfil, y yo siempre le dije: – voy a estar bajo perfil hasta que llegue la sentencia, pero si en la sentencia yo no veo justicia no me callo más. Fuimos la familia que más tranquila estuvo y solamente le rebajaron un año”, denunció.

“Mi abuelo, que siempre ha sido una persona de respeto está destruido por esto, sufriendo mucho”, lamentó.

