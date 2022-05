MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) repatrió este jueves a un grupo de 48 migrantes cubanos.

Los caribeños fueron devueltos a la Isla por la tripulación del guardacostas Charles Sexton, tras cinco interdicciones en los Cayos de Florida, precisó la USCG a través de un comunicado.

Las dos primeras interdicciones ocurrieron el pasado sábado, luego de que los vigilantes del Sector Cayo Hueso fueran avisados de la presencia de embarcaciones rústicas: una a 32 millas al sur de Cayo Hueso y la otra a unas 45 millas.

En la madrugada del domingo fue avistada una embarcación rústica a unas 65 millas al sur de Cayo Hueso. Mientras que en la noche de ese mismo día una tripulación de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección de Fronteras alertó a los vigilantes sobre una embarcación rústica, aproximadamente a unas 50 millas al sur de Cayo Boot.

La última embarcación fue avistada el martes a las 3:15 p.m., a unas 45 millas al sur de Cayo Hueso.

Antes de ser deportados, todos los migrantes recibieron alimentos, agua y atención médica básica.

Como en ocasiones anteriores, las autoridades estadounidenses explicaron que las personas que residan en los Estados Unidos y deseen informarse sobre posibles familiares interceptados en el mar, deben ponerse en contacto con su representante local de los Estados Unidos.

Por su parte, los familiares que se encuentren fuera de los Estados Unidos, deben contactar con la embajada local de EE. UU.

Al informar sobre la repatriación de este jueves, Robert Copeland, oficial de la Guardia Costera del Distrito Siete, alertó sobre el peligro de lanzarse al mar e intentar llegar al país norteño.

“Estas vías navegables son peligrosas, imprevisibles y el riesgo de pérdida de vidas es grande”, destacó Robert Copeland a través de Twitter.

