MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) retornó a la Isla 10 migrantes cubanos (ocho hombres y dos mujeres) este miércoles 9 de agosto.

Los balseros habían sido interceptados la semana pasada en varias operaciones cerca de las costas de Florida.

Al compartir la información a través de la red social Twitter, la USCG recordó que se mantiene patrullando las aguas “para evitar la migración marítima ilegal”.

#BREAKING @USCG crews repatriated 10 people to Cuba, Wednesday, following vessel interdictions off the coast of Florida this past week by #USCG & @CBPAMORegDirSE crews patrolling to prevent unlawful maritime migration. @USEmbCuba #DontTakeToTheSea #NoTeArriesgues #Partnerships pic.twitter.com/7KZsqeN2zs

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 9, 2023