MIAMI, Estados Unidos.- La Secretaría de Marina de México informó este miércoles en la tarde que la Guardia Costera rescató a 11 migrantes cubanos que fueron encontrados a la deriva en una embarcación de manufactura casera, informaron medios locales.

De acuerdo a la información, la precaria embarcación en la que viajaban 11 hombres procedentes de la isla, fue encontrada por un buque de carga, el cual fue interceptado a 12 millas náuticas de Isla Mujeres.

Luego de la operación de rescate, los migrantes cubanos fueron atendidos por personal de sanidad naval y posteriormente trasladados al muelle de la Estación Naval Avanzada (ENA), en Puerto Juárez, donde los esperaba personal del Instituto Nacional de Migración.

Un total de 280 migrantes cubanos fueron devueltos a la Isla este martes desde Estados Unidos, México y Bahamas por vía aérea y marítima. Los caribeños se encontraban en estos territorios de manera irregular.

De acuerdo a medios oficialistas, el gobierno estadounidense devolvió a 225 cubanos que intentaban llegar al país en embarcaciones rústicas o mediante el tráfico de personas. Mientras que otros 28 fueron repatriados desde México, con lo que suman 1 697 los cubanos devueltos a la Isla en los que va de año, para un total de 33 operaciones de este tipo.

Otro vuelo llegó en las últimas horas desde Nassau, en Bahamas, con 27 antillanos; para un total de 312 repatriados desde ese país durante el 2022.

De acuerdo al Ministerio del Interior (MININT), la llegada a la Isla de estas 280 personas se realizó cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos internacionalmente para estos casos. Tras el arribo fueron enviados a sus respectivas provincias.

El éxodo masivo que vive Cuba ha superado a la crisis del Mariel y la crisis de los balseros de 1994. Desde el 1 de octubre de 2021, inicio del actual año fiscal, solo por mar las tripulaciones de la Guardia Costera de EE. UU. han interceptado a más de 5 000 cubanos, una cifra que supera la cantidad de migrantes de la Isla interceptados cada año fiscal desde 2017 hasta 2021.

Ante la actual situación, el gobierno cubano culpa a Washington. En una serie audiovisual inaugurada por Cubadebate TV este lunes, José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de la actual crisis migratoria.

Según Cabañas, las cifras de migrantes cubanos “encajan perfectamente con las visas que no se han dado en La Habana”; e insistió en la reducción de la presencia consular estadounidense en la Isla y la limitación de vuelos Cuba-Estados Unidos como algunas de las causas para este aumento migratorio.

El exdirector de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior reconoció la búsqueda de mejoras económicas entre las razones por las que los cubanos dejan la Isla, pero consideró que los efectos de la pandemia y el embargo norteamericano han llevado la precaria situación económica que atraviesa el país, y no la mala gestión gubernamental.

Asimismo, Cabañas negó que muchos cubanos emigren por motivos políticos, sino que “la emigración cubana es circular y muy pocos salen para romper los vínculos definitivos con Cuba”.

“Incluso aquellos que a la hora de partir consideran que su principal razón es que no comparten el modelo político cubano, cuando llegan al destino hacen una vida de emigrante económico y no se mezclan con ningún plan de agresión a Cuba, no militan en ningún partido político ni redactan una plataforma política para construir otro tipo de sociedad en Cuba”, dijo.

