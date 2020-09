Fincimex denuncia suplantación de identidad online

LA HABANA, Cuba.- La empresa militar cubana Fincimex S.A, orientada a la administración y gestión de las tarjetas de crédito y la administración de remesas hacia la Isla, denunció este sábado 26 de septiembre la suplantación de su página web.

“ALERTA: Estimados clientes, con el objetivo de beneficiarse del buen posicionamiento del sitio aisremesascuba.com, desde EUA han adquirido un dominio llamado aisremesacuba.com, fijarse que utiliza la remesa en singular. Este dominio no tiene relación con Fincimex y pudiera poner en riesgo la integridad de los datos del cliente”, publicó la compañía estatal en su perfil oficial de Facebook.

La técnica usada se conoce como Phishing (suplantación de identidad de tercero de confianza) la cual consiste en usar el engaño, haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio conocido, para manipular y conseguir información confidencial como datos personales.

De acuerdo a la nota emitida, Fincimex asegura además que “evalúa las acciones legales pertinentes y ratifica su compromiso de garantizar a nuestros clientes seguridad, confianza y transparencia en su gestión”.

La empresa, perteneciente al monopolio militar GAESA, habría anunciado a mediados de agosto que no aceptaría nuevas solicitudes de tarjetas AIS, necesarias para recibir remesas desde el exterior y con las que se puede comprar en las recién estrenadas tiendas en MLC.

La medida habría sido empleada debido a que “la demanda era superior a la capacidad de importación de algunos insumos”, y no fue hasta esta semana que se reanudó el proceso de emisión.

Por otra parte, el pasado mes de agosto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, añadió a Fincimex en la lista de entidades que no pueden negociar con Estados Unidos. El listado fue creado en junio de 2018 para prohibir las transacciones de ciudadanos estadounidenses con empresas bajo el control del régimen cubano o que actúan en nombre de los servicios militares y de la seguridad de la Isla.

Fincimex fue fundada en Panamá en 1984, e incorporada décadas después a GAESA, cuando Fidel Castro traspasó el poder a su hermano Raúl, hasta entonces ministro de las Fuerzas Armadas. Fincimex S.A. es la única intermediaria financiera del régimen, y monopoliza las operaciones de cuentas corrientes de la corporación en bancos extranjeros, el cobro de las tarjetas de crédito internacionales y las remesas.

El pasado mes de julio CubaNet publicó un reportaje en el que explica cómo la clase militar castrista se apodera de una parte de los ingresos por concepto de remesas desde el exterior a través de la empresa Fincimex.

“Al ser FINCIMEX parte del sistema económico de las Fuerzas Armadas, aunque sus mecanismos de intermediación financiera están articulados con el del Banco Central de Cuba, se rige por disposiciones internas propias del Grupo de Administración Empresarial de las FAR (GAESA) y no por las leyes y regulaciones emitidas por otra institución de gobierno que no sea de las FAR, así tampoco por el sistema de auditorías de la Contraloría General de la República”.

Es por ello que “tales excepcionalidades e inmunidades usan como pretexto la ‘seguridad nacional’ y, entre otras cosas, les permite a los militares apoderarse de una parte de los ingresos por concepto de remesas desde el exterior a partir de un sistema de impuestos y comisiones en la actividad intermediaria que realizan con carácter de monopolio”.