Fernando Rojas desafía a Clandestinos: “Te espero… junto al busto que digas”

MIAMI, Estados Unidos. – El viceministro de Cultura del régimen cubano, Fernando Rojas, salió al paso del grupo Clandestinos en las redes sociales e invitó a sus miembros a verse en uno de los bustos de José Martí en La Habana.

El polémico intercambio tuvo lugar en Twitter, donde Rojas debatía con un usuario sobre las propuestas culturales que se desarrollan en la Isla.

“¿De qué vida cultural me habla usted? Siendo viceministro se habla muy rico, coge una guagua llena de gente a las 7 am para que veas que lo mismo bailas un guaguancó que cantas el Avemaría. Sin comida no hay cultura viejo verde”, replicó al viceministro un usuario identificado como Clandestino-Camagüey.

Al igual que hiciera en otra ocasión, Rojas respondió a Clandestinos con una invitación a verse las caras en un busto de José Martí.

“Apareciste ahora, y no creo que seas tan guapo. Debes estar usurpando identidad y sólo en la comodidad y anonimato d la red. No has hecho nada que no sea twittear. La Habana entera sabe que me muevo a pie y me cito en los parques. Te espero, clandestino. Junto al busto que digas”, escribió el funcionario.

La reacción de Rojas fue duramente criticada en la red social, donde muchos internautas le acusaron de no ser más que uno de los rostros de la opresión en Cuba.

Sin embargo, el viceministro mantuvo su línea y reiteró su mensaje: “Los espero”.