LA HABANA, Cuba. – TuEnvío, la plataforma para el comercio electrónico en Cuba, dejó de proporcionar un certificado de seguridad válido en su sitio web hoy a las ocho de la mañana, de acuerdo con varios reportes aparecidos en redes sociales.

“TuEnvío está presentando problemas técnicos y estamos trabajando en su solución,” es el error que arrojaba el sitio cuando se trataba de acceder. Sin embargo, los navegadores reportaban que TuEnvío no contaba con un certificado SSL válido, vencido desde hacía 136 días.

El hecho dejó a miles de cubanos sin poder comprar, aunque algunas aplicaciones desarrolladas en Cuba funcionaban con algunos ajustes extras.

“Logré montar el combo en el carrito usando una aplicación, pero no pude pagarlo por ninguna vía. He gastado el paquete de datos casi completo y no he cogido nada”, explicó a CubaNet María Beltrán, cliente de TuEnvío..

Uno de los desarrolladores de La pesca, aplicación para facilitar el proceso de compras en TuEnvío, avisó a sus clientes que “debido a errores en el certificado SSL de la web, la aplicación quedó disfuncional por el momento“. “El error lo tiene que arreglar Datacimex”, puntualizó.

Para poder comprar por medio de la aplicación los usuarios “deben atrasar la fecha de su teléfono a una anterior al 29 de marzo del 2021”, agregó el programador.

Los usuarios que probaron esta solución alterna se quedaron sin acceso a WhatsApp, entre otras aplicaciones que requieren tener configurada correctamente la fecha.

La Corporación CIMEX S.A, empresa estatal que desarrolló la plataforma de compras, vende diariamente unos pocos combos de productos básicos (alimento y aseo) para los miles de cubanos que permanecen a la espera de la apertura de la tienda digital, quienes tratan de “pescar” la oferta por cuanto mecanismo alternativo exista para ese propósito.

Más de dos años de su apertura, TuEnvío sigue sin satisfacer la demanda de la población. La plataforma continúa con errores técnicos y problemas de aseguramiento que impiden su correcto funcionamiento, entre ellos congestión, atrasos en las entregas, demoras en responder reclamaciones y un marcado desabastecimiento.

TuEnvío es la única tienda de la Isla que no opera en moneda libremente convertible (MLC) donde el cubano puede conseguir productos básicos como aceite, jabón, detergente, picadillo o pollo.

Uno de los problemas más importantes que enfrentan los clientes de TuEnvío es el exagerado gasto de megas y de tiempo para “montar un combo al carrito” y tratar de pagar el producto. Para este último paso, la plataforma otorga entre media hora y 45 minutos. Si en ese tiempo no se consigue efectuar el pago, “te bajan el combo del carrito”.

Como la disponibilidad es otro de los problemas de TuEnvío, los clientes realizan peticiones automáticas constantes, lo que ralentiza aún más todo el sistema.

Al cierre de esta nota TuEnvío ya contaba con el certificado SSL válido para acceder de forma segura.

