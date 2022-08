MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Yulennys Martínez Pérez, madre del joven camagüeyano Alexey Sosas Morales, denunció este viernes que los reclutas del Servicio Militar Activo (SMA) en Cuba eran “tratados como si fueran perros”.

En un post que ha sido compartido cientos de veces, la mujer lamentó los intentos de suicidio de su hijo durante el cumplimiento del SMA y el trato que ha recibido de la jefatura militar.

“Estando en la casa él atentó contra su vida, se vació encima una bala de gas en el cuerpo y yo le quité la fosforera, al día siguiente de lo sucedido llamé para la unidad e informé lo ocurrido y nadie me hizo caso (…). Fui para la RM [Región Militar] y me entrevisté con el coronel Columbié, el cual me dijo que él [el joven] no iba preso porque solo le faltaban 12 días para darle la baja”, contó Martínez Pérez.

La mujer también precisó que al abandonar la unidad militar, se llevaron a su hijo y, “al otro día, lo metieron preso en los calabozos de Prevención, y allí volvió a atentar contra su vida (…). Allí los guardias lo sacaron y lo amenazaron que le iban a dar una paliza si lo volvía hacer”.

Martínez Pérez también contó que al día siguiente el joven fue trasladado a la Sala de Psiquiatría del Hospital Militar de Camagüey, donde lo pudo visitar esta semana.

“Dice que está siendo amenazado por los mismos militares y [que] es explotado como si fuera un perro hasta el punto de quererse suicidar. Aun así, a todas estas manifestaciones el coronel Columbié llama al fiscal y le manifiesta que el soldado no tenía nada, como si nada estuviese pasando y que eso eran una pendejadas del soldado”.

“¿Ustedes creen que unos intentos de suicido son pendejadas de una persona?”, se preguntó la mujer.

Además, denunció que Prevención trasladara a su hijo al Hospital Militar “esposado y custodiado como si fuera un asesino o un criminal” y que la jefatura militar haya amenazado con acusarlo por haber atentado contra su vida.

Más adelante especificó que lleva dos años tratando de que trasladen a su hijo a una unidad de trabajo desde donde pueda ayudar a su hijo y su pareja.

“Pido ayuda porfaaa [sic] a todas las madres que están pasando por esto, no se queden callas [sic], nuestros hijos son amenazados y tratados como si fueran perros”, concluyó.

Este jueves, a raíz de la muerte de varios reclutas enviados a extinguir las llamas del incendio de la Base de Supertanqueros en Matanzas el pasado 5 de agosto, cientos de usuarios cubanos comenzaron a exigir en redes sociales el fin del Servicio Militar Activo (de carácter obligatorio para los varones mayores de 18 años) mediante las etiquetas #NoAlServicioMilitarObligatorio y #NoAlServicioMilitarObligatorioEnCuba.

“No solamente porque la vida de un joven peligra en mano de militares… También en ese tiempo se pierden las energías más valiosas y se posponen sueños y deseos que corren igual riesgo de perderse para siempre. #NoAlServicioMilitarObligatorio en Cuba”, tuiteó el artista plástico Julio Llópiz Casal.

Aunque el Estado cubano no transparenta información al respecto, son sistemáticas las denuncias de muertes durante el Servicio Militar Activo (SMA). A finales de julio CubaNet publicó una incipiente base de datos donde se registran los decesos de jóvenes mientras cumplían el SMA.

