MIAMI, Estados Unidos. — El empresario Javier Botín, uno de los 100 hombres más ricos de España (Forbes), se reunió este jueves en La Habana con el primer ministro Manuel Marrero y otros altos funcionarios del régimen cubano.

Presidente de la Fundación Botín, heredero del banquero Emilio Botín y hermano de la presidenta del Banco Santander, Javier Botín es fundador y CEO de JB Capital Markets, una firma española que, según la prensa estatal cubana, se especializa “en la prestación de servicios financieros de alto valor añadido”.

Un reporte del Noticiero de la Televisión Cubana destaca que JB Capital Markets trabaja con el régimen cubano trabaja en las áreas de “turismo, transporte y energías renovables”.

De acuerdo con la plataforma independiente Proyecto Inventario, la información oficial no dio cuenta de otros activos vinculados a Botín en la Isla. En ese sentido, no hubo mención de Alto Cedro Banco Corporativo S.A., la filial cubana de Alto Cedro Finanzas Internacionales S.L., entidad no bancaria que en julio de 2023 recibió una licencia del Banco Central (BCC) para operar en Cuba.

Acompañaron a Manuel Marrero en la reunión Joaquín Alonso Vázquez, Presidente del BCC, “entidad encargada de autorizar qué mipymes pueden, excepcionalmente, recibir los servicios de Alto Cedro”, y la viceministra primera del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), Ana Teresita González Fraga.

Por la parte española, acompañó a Botín Alfredo Soriano, CEO del Grupo Alto Cedro y Asesor Sénior de JB Capital Markets.

Precisa Proyecto Inventario que el Grupo Alto Cedro es, junto a PECUNIA CARDS E.D.E., S.L, el que provee servicios de terminales de punto de venta (TPV ) a los consulados cubanos en España.

La plataforma independiente recordó que desde al menos 2019 varios medios han citado fuentes cercanas a Botín en relación a sus planes de “triunfar en Cuba”.

Según Forbes, Javier Botín es uno de los seis hijos de Emilio Botín y hermano de Ana Botín. Los Botín son dueños del Banco Santander, la entidad financiera más grande de España. Tras una fuerte caída en el año 2020, motivada por la pandemia de coronavirus, las acciones del banco se han recuperado, creciendo un 44% en los últimos 12 meses y un 26% en lo que va de año.

