MIAMI, Estados Unidos. – El sándwich cubano es uno de los 23 mejores del mundo, de acuerdo con un artículo publicado este mes por la cadena estadounidense CNN.

El alimento, tan popular en el sur de la Florida, comparte el ranking con sándwiches de México, Italia, Medio Oriente, Vietnam, Uruguay, Francia, Dinamarca, Sudáfrica, Canadá, Reino Unido y Japón, entre otras regiones del mundo.

El artículo de CNN cita a Andrew T. Huse, Jeff Houck and Barbara Cruz, autores del libro de próxima salida The Cuban Sandwich: A History in Layers (El sándwich cubano: Una historia en capas).

De acuerdo con dichos autores, el sándwich cubano es motivo de debate constante en Miami y Tampa, donde todavía se discute sobre sus ingredientes fundamentales y su origen.

“Ya sea que coma el suyo con salami (a la Tampa) o no (a la Miami), este sándwich con capas de jamón cocido, cerdo asado, pepinillos, mostaza, queso suizo y mantequilla y prensado entre pedazos de pan cubano esponjoso es una receta simple y sustanciosa, y, en la mayoría de los casos, se trata de alimentos asequibles”, reconoce la CNN.

Paradójicamente, la mayoría de los cubanos residentes en la Isla no conocen el mencionado sándwich, una creación del exilio. De hecho, el pan usado para preparar el sándwich cubano apenas existe en la Isla.

“Desconocido por nuestros niños y perdida también esa página de nuestro folclor, en el sur de los Estados Unidos producen y distribuyen diariamente miles de libras del ‘pan nuestro de cada día’, producto que usted puede llevar en un higiénico y vistoso cartucho, flanqueado por nuestra bandera, con el muy patriótico rótulo de ‘Cuban Bread’”, escribió el autor Alberto Méndez Castelló en CubaNet.

