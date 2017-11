EEUU responde a propuesta rusa de establecer base militar en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de EEUU, a través de su portavoz Heather Nauert, ha respondido a las sugerencias de legisladores rusos para que Putin establezca bases militares en Cuba

En la rueda de prensa efectuada este viernes, Nauert dijo: “estoy escuchando esto por primera vez. No he tenido la oportunidad de preguntarle a ninguno de los nuestros sobre eso. No me sorprendería. Lo dejo así.”

La propuesta surgió del jefe del Comité de Defensa de la cámara alta del Parlamento ruso, Víktor Bóndarev, y el jefe del Comité de Defensa de la Duma (cámara baja), Vladímir Shamánov. Ambos aseguraron que a Rusia le vendría bien tener una base militar tan cerca de EEUU, considerando el contexto actual de las relaciones entre ambos países.

Durante varias décadas, hasta el año 2002, la extinta Unión Soviética y luego Rusia, contaban en la localidad cubana de Lourdes, con una base de escuchas radioelectrónicas, dedicada a espiar las comunicaciones de Estados Unidos.