MADRID, España.- El gobierno de Estados Unidos se pronunció este martes contra la reciente golpiza dada al preso político cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

El subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian A. Nichols, a través de Twitter dijo estar “alarmado por los informes de que funcionarios de prisiones golpearon al preso político cubano José Daniel Ferrer durante una visita familiar”.

Alarmed by reports that prison officials beat Cuban political prisoner José Daniel Ferrer during a family visit.

I echo @POTUS' call for the release of all political prisoners in Cuba. -BAN #JailedForWhat https://t.co/cjC40uhHKl

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) December 13, 2022