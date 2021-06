LA HABANA, Cuba. – Raúl Soublett López, director de la Alianza Afro-Cubana, maestro primario y estudiante de cuarto año de Informática en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, ha comenzado a sufrir amenazas y acoso por parte de la Seguridad del Estado debido a su activismo.

De acuerdo con declaraciones de Soublett López a CubaNet, la policía política está preocupada por que sus empeños como activista antirracista y LGBTIQ lleguen a la escuela donde trabaja desde hace aproximadamente 10 años.

La primera vez que lo citaron, hace cinco meses, fue para el cine Acapulco. “Pensé que (el interrogatorio) iba a ser ahí mismo porque hay un parque, pero no, me montaron en un carro y me llevaron a una casa de protocolo”. De esa forma, Soublett López comienza a contar una de las experiencias más violentas que ha vivido desde que empezó su activismo en 2016.

“Durante todo ese tiempo (que duró el interrogatorio) trataron de convencerme para que trabajara con ellos; intentaron manipularme por mi relación con Hector Luis Valdés Cocho [periodista del medio independiente ADN Cuba con quien mantiene una relación amorosa]”.

En esa ocasión los agentes de la Seguridad del Estado también lo amenazaron con sus amigos, sus viajes y sus proyectos futuros. “Apretándome un poco más me amenazaron con la universidad, con mi centro de trabajo, con mi hermano que estaba pasando un proceso penal en ese momento y con mis padres”.

Tras esas amenazas, Soublett López asegura que perdió los estribos hasta llegar a la autoagresión.

“La única manera que encontré para salir fue lastimarme yo mismo. Eran dos hombres muy agresivos”, rememora.

Luego del episodio y después de varios meses de silencio, regresaron las amenazas: coincidiendo con el inicio de la campaña por un Código de Familia inclusivo que Soublet López lleva adelante junto a otros miembros de la organización que dirige.

“La directora de la escuela me llama y me dice que tenía una citación para mí. Ni ella misma sabía quién era [ quién lo había citado]: si la metodóloga que trabaja la Informática, la jefa de enseñanza o la directora municipal de Educación”.

De inmediato, el activista sospechó que sería otra estrategia de la Seguridad del Estado para interrogarlo y amenazarlo una vez más. Resultó ser “la jefa de Enseñanza con un hombre de la Contrainteligencia que, según dijo, quería conocerme”, explica el joven.

“La funcionaria me dijo que ella no iba a permitir que mi activismo afectara el proceso de enseñanza en la escuela y me exigió que mantuviera todo eso alejado”.

Durante el interrogatorio, Soublett López declaró que estaba “contra de la homofobia, contra el racismo, contra la violencia hacia las mujeres. Parece que eso es lo que no quieren que llegue a la escuela”, lamenta el activista.

