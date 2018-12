Díaz-Canel: En Cuba hay “mal nacidos por error”

MIAMI, Estados Unidos. – El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez lanzó un desafortunado mensaje este domingo en la red social Twitter asegurando que hay personas que nacieron en Cuba por error.

El comentario de Díaz-Canel se produjo en un tuit alusivo al filme “Inocencia”, largometraje dirigido por el cineasta cubano Alejandro Gil que aborda un lamentable suceso de la historia de Cuba, el fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871.

“Vimos en familia la película “Inocencia”, de Alejandro Gil, un capítulo muy doloroso de nuestra historia. No olvidemos jamás que, así como abundan los héroes, no faltan los mal nacidos por error en Cuba, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca. ¡Viva siempre Cuba Libre!”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

El mensaje, que hace clara referencia a los cubanos que se oponen al régimen castrista, fue rechazado por cientos de usuarios de esa red social, entre ellas la bloguera Yoani Sánchez, quien calificó de inaceptable las palabras de Díaz-Canel.

“La parte de este tuit que refiere a los “mal nacidos por error en Cuba” es intolerable, ilegal y lo más parecido al fascismo que he leído en mucho tiempo. Debe retirar este texto cuanto antes, pedir disculpas y comprometerse a no usar ese lenguaje en el futuro. ¿Lo hará?”, apuntó la periodista, que, de momento, no ha recibido respuesta del sucesor de los Castro.

Otros, como el historiador Rafael Rojas también criticaron públicamente al mandatario.

“Además de incorrecta gramaticalmente, la expresión “mal nacidos por error en Cuba” es indigna de un presidente de la República que, con independencia de cómo y quiénes lo hayan elegido, debe proponerse gobernar para todos los cubanos, vivan donde vivan y piensen como piensen”, escribió el reconocido intelectual.

En ese sentido, muchos usuarios acusaron a Díaz-Canel de utilizar los medios que le proporciona el Estado para promover el odio y la intolerancia.