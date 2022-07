MADRID, España.- Ocho migrantes cubanos fueron detenidos tras llegar a las costas de Estados Unidos en un bote rústico en la mañana de este miércoles .

Según informó a través de Twitter el jefe de Patrulla Fronteriza, Walter N. Slosar, los balseros tocaron tierra por la zona del Parque Estatal Fort Zachary Taylor, en Cayo Hueso.

De acuerdo a la nota informativa, los cubanos fueron puestos bajo custodia y se espera que sean repatriados a la Isla próximamente.

#𝗛𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗡𝗼𝘄: Border Patrol agents responded to a migrant landing at the Fort Zachary Taylor State Park in Key West. 8 Cuban migrants were taken into our custody after making landfall on a rustic vessel.

#florida #cuba #wednesday pic.twitter.com/8x1JcwQjMJ

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) July 20, 2022